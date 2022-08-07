Р“Р»Р°РІРЅР°СЏ СЃС‚СЂР°РЅРёС†Р°

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В первой части статьи были рассмотрены причины прогрессировавшего на протяжении четырех лет ухудшения отношений Турции с его западными партнерами – Евросоюзом и США. По мнению автора, избегать обострения конфликтных ситуаций, чреватых возможностью их развязок в том числе и силовыми средствами (например, в противостоянии Анкары Никосии и Афинам), турецкому президенту Реджепу Таипу Эрдогану удавалось во многом благодаря его личным отношениям с президентом США Дональдом Трампом. Приход Джозефа Байдена в Белый дом априори сулил мало приятного Эрдогану и перспективам развития американо-турецких отношений в целом. Во второй части статьи внимание фокусируется на попытках прежде всего турецкого лидера нормализовать отношения своей страны с США и ЕС – в отсутствие прежнего фактора взаимных личных симпатий между ним и главой Белого дома. Основную ставку Эрдоган сделал на демонстрацию полезности Турции как члена НАТО. Расчет частично оправдал себя на фоне разросшейся и обострившейся проблемы Афганистана из-за ускоренного (к 31 августа) вывода оттуда войск США и НАТО.
Ключевые слова: Турция, США, Евросоюз, Афганистан, НАТО, Азербайджан, Нагорный Карабах, Грузия, Трамп, Байден, Эрдоган
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