Крыша из ондулина. Почему они так популярны?

Какие требования мы предъявляем к крыше? Конечно же (kladbox.ru), это износостойкость и (friscoshop.ru), следовательно (ds-79.ru), долговечность (z-bibl.ru). Производители предоставляют гарантию на этот материал на 10-15 лет. Срок немаленький (true-house.ru), но для одной из основных конструкций дома, это не такая уж и большая цифра.

Нужно признать, что (razmer-koles.ru), скорее всего, ондулиновая крыша прослужит Вам дольше гарантийного срока: 30-40, а может, и 50 лет, но в любом случае этого кровельного покрытия не хватит на весь срок службы дома, а значит, с течением времени крышу надо будет перестилать.

Долговечность ондулина не является его преимуществом, так как многие другие кровельные материалы имеют такие же сроки службы и даже большие (исключением лишь будет рубероид). Что касается устойчивости к погодным явлениям, то ондулин неплохо переносит высокие и низкие температуры умеренного климата, при больших перепадах температур он теряет свои свойства: становится более хрупким на морозе или размягчается при жаре. Стоит отметить, что если кровельная система сделана качественно и она достаточно прочная, ондулиновой крыше будут не страшны большие снегопады.

Еще одной немаловажной характеристикой для любого строительного материала является пожаробезопасность. Ондулин соответствует требованиям пожарной безопасности. Но следует учесть, что, так как этот материал содержит битум, он достаточно быстро горит после возгорания и очень дымит.

При температурах от 230 градусов он самовоспламеняется. Если к зданиям в связи с их назначением предъявляются дополнительные требования пожаробезопасности, то нельзя ондулин не подходит для использования. Следует обратить внимание, что есть и определенные требования к основанию, на которое укладывается ондулин.

Как видим, как и у любого материала, у ондулина имеются и плюсы, и минусы. Если для Вас важно выбрать красивый материал, легкий и удобный в настиле, то крыша из ондулина – Ваш выбор. Если другие характеристики для Вас имеют большую значимость, стоит рассмотреть другие кровельные материалы.