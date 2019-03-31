Трамп отдает Голаны Нетаньяху. Что дальше?

Подписание Дональдом Трампом 25 марта президентского указа (прокламации) о признании Голанских высот частью территории Израиля несомненно стало сенсацией, но не неожиданностью. Сенсацией, поскольку росчерком пера 45-го президента США в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху перечеркнуты неопределенность и колебания американской политики в этом вопросе на протяжении последних 52 лет (с момента перехода Голан от Сирии под израильский контроль в июне 1967 года). Сенсационно выглядит и возникновение тем самым новой политической и географической реальности: отныне тема возвращения Голанских высот Сирии, похоже, выходит из повестки дня переговоров по урегулированию проблем в данном случае между Израилем и Сирией. Хотя европейцы с этим не согласны: они продолжают настаивать на том, чтобы данная проблема решалась в ходе переговоров между сторонами.

Вряд ли при этом можно всерьез назвать решение Трампа неожиданным и спонтанным. Во-первых, за несколько дней до 25 марта он уже оповестил всех в своем твиттере об этом надвигавшемся событии. Во-вторых, совершив в мае прошлого года гораздо более болезненный для мусульман (не только арабов) перевод американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, он протестировал потенциальную реакцию их готовности протестовать, чтобы понять – из-за Голан реальных возмущений не будет. Наконец, в-третьих, это решение можно трактовать как косвенное признание командой Трампа еще одной новой реальности: прежней Сирии уже нет, а на ее месте – где полностью, а где частично – заправляют делами некогда сирийских территорий новые начальники, а именно – генералы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Те самые генералы, которые регулярно обещают «покарать», «стереть с карты», вообщем, уничтожить (без кавычек) государство Израиль. А потому решение Трампа уже выглядит не только как произраильское, но и как антииранское, что в нынешних условиях способно побудить арабские элиты к молчаливому согласию с ним. Несколько громких заявлений со стороны ряда арабских правительств– не в счет. Таковы правила игры: набор дежурных слов протеста в данном случае – не более чем отчет элит перед арабской улицей, призванный обозначить их «последовательность и непреклонность в отстаивании законных требований арабских народов». Ну а протесты со стороны Ирана лишь утверждают Трампа и Нетаньяху в правильности решения по Голанам.





Сегодня стратегическая значимость Голанских высот для Израиля мало кем подвергается сомнению: в хорошую погоду оттуда просматривается Дамаск, а в обратном направлении в зоне артиллерийского обстрела оказывается чуть ли ни половина еврейского государства. В 1981 году эта территория – в отличие от также контролируемого Западного берега реки Иордан – была провозглашена израильскими законодателями частью их государства, т.е. аннексирована вопреки международному праву. Но не стоит спешить проводить параллели с внешне похожими ситуациями в других уголках мира: сразу после оккупации Голан и Западного берега исторический лидер Израиля Давид Бен Гурион предложил арабам вернуть их в обмен на полноценный мирный договор. Иными словами, эти земли изначально рассматривались израильтянами как «залог, подлежащий возврату» (к слову, Синай в 80-е годы был полностью возвращен Египту по условиям мирного договора в Кэмп-Дэвиде). Но арабские страны тогда единодушно отвергли предложение Бен Гуриона, провозгласив на саммите в Хартуме 1 сентября 1967 года свои знаменитые «три нет»: нет миру с Израилем, нет переговорам с Израилем, нет признанию Израиля. Тем самым «залог» превратился в долгосрочный оборонительный ресурс для еврейского государства. А со временем, как оказалось, его значимость только возрастала – теперь вблизи Голан пытаются обосноваться и остатки террористов запрещенной в России ИГИЛ, и иранские «корпусники».

Признанием Голан частью еврейского государства Трампу удалось выполнить обещания собственным избирателям и, конечно, израильтянам в том, что касается укрепления безопасности Израиля (разумеется, это подарок «другу Биби» и его однопартийцам накануне предстоящих парламентских выборов там). Происходит это сегодня практически безболезненно для самого Трампа и американской политики в регионе. Почему? Ответ прост: это делается в контексте сдерживания Ирана, что в глазах подавляющего числа арабов-суннитов может оправдать многое. Другой вопрос: как возникла ситуация, при которой США и Израиль оказались в состоянии без каких-либо жертв со своей стороны развязывать в пользу Израиля некоторые казавшиеся неразрешимыми узлы в регионе? И здесь ответ прост: благодаря политике Ирана и России, направленной на обеспечение выживаемости правительства Башара Асада в Сирии. Теперь благодарный Асад твердо стоит на стороне Ирана, не сильно противясь приближению КСИР к израильским границам. В какой степени Асад учитывает интересы России – другой вопрос, на который пока нет ясного ответа.

Сегодня Москва громко осуждает решение Трампа по Голанам. Но каков вес этих слов? Несмотря на понесенные россиянами серьезные жертвы во имя обеспечения выживаемости правительства Башара Асада в Сирии.

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