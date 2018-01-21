Африн: «Оливковая ветвь» бьет по России





Происходящее в расположенном на северо-западе Сирии контролируемом курдами кантоне Африне – бомбежки, боестолкновения, гибель людей, включая мирных жителей – конечно, трагедия. Трагедия давно спланированная и предсказанная, как и практически все, что происходит на территории раздираемой войной Сирии. В Африне сегодня сталкиваются «базовые акторы» - непосредственно вовлеченные стороны (Турция, сирийские повстанцы, с одной стороны, и курды «Отрядов самообороны», с другой), а также косвенно (политически) акторы, вынужденно вовлеченные – правительство Башара Асада, претендующее на суверенитет над этой территорией Сирии, и Россия (как союзник Асада) с Соединенными Штатами (как партнер одновременно Турции и курдов-«самооборонцев».



Россия и США, заметим, вовлечены не напрямую, слава Богу, а косвенно, даже скорее – имиджево-репутационно. Поясним: фактом присутствия своей миротворческой группы и подразделений ее поддержки Москва вроде как дала осажденным со всех сторон турецкими войсками курдам Африна надежду на защиту в виде предотвращения военной операции Турции (мы же знаем, что Эрдоган - "друг" Путина!); вчера российские военные выведены из Африна, что расценено курдами как «зеленый свет» из Москвы Анкаре в проведении «Оливковой ветви». Поэтому курды сегодня возлагают на Россию большую часть вины за происходящее.



Американцы же вооружали и использовали курдские подразделения «Самообороны» в боях с запрещенной не только в России ИГИЛ, но именно поэтому на них курды и возлагали не меньшие надежды, чем на россиян, в сдерживании Турции. У американцев не получилось - заявления Госдепа не подействовали на Эрдогана. Впрочем, в Вашингтоне поясняют, что Пентагон никогда не давал никаких гарантий безопасности курдам в Африне – в отличие, кстати, от зоны, контролируемой международной коалицией на северо-востоке Сирии при массивном присутствии и участии различных курдских отрядов, а не только «Самообороны», вызывающей гнев Анкары. Примечательно, что пока курды-«самооборонцы» не именуют США «соучастником турецкой бойни» в Африне, как называют Россию. По-видимому, еще не потеряли надежду на то, что в конечном счете Вашингтон сможет воздействовать на Анкару. Россия же повязана с Анкарой партнерскими обязательствами по «зонам безопасности» в Сирии, договоренностями о де-факто зонах влияния (формат Астаны), нарушение которых создаст для российского контингента в Сирии и для политики Москвы серьезные проблемы.



На второй день операции «Оливковая ветвь» стало известно о наземном вторжении Турции на территорию Сирии в районе Африна. Глава правительства Бинали Йылдырим заявил, что турецкие войска пересекли сирийскую границу, уточнив, что они сражаются с курдами в Африне совместно с повстанческими отрядами сирийской оппозиции, в частности, бок о бок с Сирийской свободной армией. Из этого следует, что по завершении операции кантон Африн скорее всего превратится в новый опорный пункт сирийских повстанцев под защитой Турции (помимо региона Идлиб, который Турция контролирует по договоренности в Астане). Район, кстати, не так уж далеко расположенный от российских баз. И получается, что фактическими действиями (выводом российских подразделений из Африна) и при легкой критике Турции в виде заявлений МИД РФ о неодобрении данной военной операции Россия обречена делать шаги себе во вред – дабы избежать еще большего вреда в результате нового осложнения отношений с Турцией.



Происходящее в Африне, таким образом, воочию отражает ситуацию, в которой оказывается России в результате прямого вмешательства в Сирии: «куда не кинь – везде клин». И это накануне намеченного на конец января в Сочи «Всеобщего сирийского конгресса», призванного дать новый импульс процессу примирения в этой стране. Его обещают игнорировать группировки, реально воюющие против Асада на поле боя, а теперь появляются проблемы и с курдами-«самооборонцами». Неужели и в Сочи придется говорить только с теми, с кем уже давно обо всем договорились, а именно – с опекаемой Дамаском псевдо-оппозицией и некоторыми группами из нейтрально настроенных оппонентов Асаду?



