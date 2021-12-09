Преимущества подключения платежного сервиса

На выбор платежного сервиса для интернет-магазина влияет не только размер комиссионных за каждую транзакцию, которые платятся эквайеру. Многое зависит от количества альтернативных способов оплаты, возможность создать счет от ИП на физ лицо или провести массовые выплаты на тысячи адресов. Лидеры платежного рынка предлагают уникальные технологические решения, упрощающие взаимодействие бизнеса с заказчиками по всему миру. Локальные решения для определенных регионов позволяют быстро и безопасно проводить платежи на основе популярных местных сервисов.

Прием денег через платежные шлюзы

Одним из вариантов приема оплаты от клиентов и отправки массовых выплат от бизнеса являются платежные шлюзы. Транзакции обязательно проходят цепочку эмитент-эквайер-эмитент, поэтому можно говорить о безопасности подобных переводов по стандартам PCI DSS или PCI SSC. В процессе передачи между шлюзом и банками все данные шифруются. К самому шлюзу предъявляется множество требований:

1. Управление доступом к данным платежных карт.

2. Наличие механизмов аутентификации.

3. Высокий уровень защиты IT-инфраструктуры.

4. Обеспечение физической защиты данных.

Для подключения платежного шлюза на сайт интернет-магазина необходимо выполнить ряд последовательных действий:

● зарегистрироваться на сервисе;

● изучить условия и технологию работы;

● настроить API;

● заключить договор на обслуживание.

На этом обязанности владельца интернет-магазина не заканчиваются. Он должен следить за изменениями программного обеспечения шлюза, самостоятельно организовать техподдержку пользователей и разбираться с ошибочными переводами. Договор на обслуживание необходимо заключать с каждым эквайером по отдельности.

Как понятно из сказанного, шлюз является всего лишь маршрутизатором платежных потоков и все проблемы по настройке и организации контактов с платежными сервисами возлагает на владельца сайта. Финансово-расчетных операций этот сервис не проводит.

Предприниматель должен отдельно заключать договор с каждым банком или электронным кошельком. При всем этом, клиент шлюза должен будет оплачивать комиссионные как обработчику переводов (шлюзу), так и банку-эквайеру (включая комиссию банка-эмитента и процессингового центра).

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