Супермодель Алессандра Амбросио запускает "Миссию красоты" совместно с "Русской медиагруппой"

23-го сентября в Демонстрационном зале ГУМа состоялась бизнес-сессия, посвящённая проблемам экологии – проект «Миссия красоты». На ней выступили ведущие эксперты в области охраны природы, формирования общественного мнения и музыкального шоу-бизнеса. Почётным гостем мероприятия станет бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которая не раз участвовала в экологических миссиях. По словам fashion-легенды, необходимо сохранить природу для будущих поколений, ведь сейчас, к сожалению, в экосистеме наблюдаются необратимые изменения.

Среди тех, кто присоединился к «Миссии красоты», будут Вера Брежнева и Ольга Бузова. Вера детально рассказала о своих любимых экологичных привычках, а также объяснила, как важно публичным персонам формировать общественное мнение в сфере экологии. Ольга же затронула тему поддержки брендов, работающих по принципам устойчивого развития.

В рамках «Миссии красоты» спикеры рассказали, как отражается экологическое просвещение на музыкальной индустрии, как медиа оказывают влияние на заботу об окружающей среде, и оценили интересные экологические акции – например, переработку упаковки и фудшэринг. Мероприятие проводится в рамках нового направления «Русская Медиагруппа: Creative & Business».