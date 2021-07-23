Страхование КАСКО: о правилах и условиях

КАСКО помогает обеспечить финансовую защиту для движимого имущества. Это не обязательный вид полиса, его не потребуют инспектора. Но можно всё же ознакомиться с условиями такой страховки, чтобы понимать, как она действует.

Описание важных моментов

В законную силу документ вступает при нескольких видах обстоятельств:

1. Поломка ТС во время путешествия.

2. Производственная травма и другие увечия по причине собственной невнимательности, нападения.

3. Угон техники и хищение дополнительных деталей.

4. Повреждения на застрахованном автомобиле из-за умышленных действий, погодных условий или собственной невнимательности.

5. ДТП, даже если клиента страховой компании признали виновным.

Законодательство не мешает вносить корректировки в договор, чтобы составить индивидуальный список с обстоятельствами, при которых требуется компенсация. Часто такой подход способствует снижению стоимости КАСКО.

Каждая компания разрабатывает индивидуальные условия, на которых предоставляется материальная защита. Но есть стандартные требования, которые должны выполнять все. Например, нужно предоставлять только актуальные требования о владельце и транспорте, которые соответствуют действительности.

Фирмы могут отказаться сотрудничать с клиентами, если они владеют машинами возрастом от 10 лет и старше.

Важно проследить за тем, чтобы коэффициент Бонус-малус был положительным. Если показатель слишком низкий, велика вероятность повышения тарифов. Либо компания вообще откажется сотрудничать.

Стоимость КАСКО вряд ли будет сильно снижаться. Надо лишь найти условия организации, качество и требования которой полностью устраивают. Оформление тоже остаётся стандартным, список документов практически не меняется с самого начала. Обязательно требуются водительские удостоверения и документы на транспортное средство.

При любых несоответствиях и ошибках вероятность отказа увеличивается, как и выставления дополнительных требований к клиенту. Он должен с самого начала подумать о том, сколько человек надо допускать к управлению, какая информация имеется на них. Тарифы могут повышать, если где-то обнаружена вероятность аварии и повреждения. Чем аккуратнее водят - тем лучше. Иногда опираются на сведения, присутствующие в предыдущих полисах, но об этом обязательно предупреждают. Отказаться от оформления страховки имеют право без объяснения причин.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.