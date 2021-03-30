Выдача кредита с плохой кредитной историей

Кредиты выдают разные банки. Оформить его можно и в Тинькофф. Здесь вас ждут выгодные условия кредитования и качественный сервис. Банк заботится о комфорте своих клиентов. Все кредиты оформляются онлайн. Банк отказался от обычных отделений, поэтому вам не придется никуда ехать и тратить свое время. Оформление кредита займет всего несколько минут. Заявка оставляется на сайте банка и обрабатывается в тот же день. Деньги доставляются клиенту уже на следующий день после ее подачи. Их привозит представитель банка вместе со всеми необходимыми документами в удобное для вас время.

Банк выдает кредиты по паспорту. От вас не требуются справки о доходах, другие документы, поручительство третьих лиц. Здесь могут одобрить кредит наличными с плохой кредитной историей клиента. Средства выдаются на любые цели, вам не придется отчитываться перед банком. Банк предлагает выгодную ставку по кредиту, она рассчитывается для каждого клиента в индивидуальном порядке. Также процентная ставка может быть пересчитана для надежных клиентов. Для этого вам нужно погасить кредит вовремя и подать заявку о пересчете процентной ставки. Она может быть снижена, в этом случае разница возвращается клиенту.

Деньги выдаются клиентам как без залога, так и под залог имущества. Под залог можно получить более крупные денежные суммы. Без залога банк готов выдать вам до двух миллионов рублей сроком на три года. В качестве залогового имущества может выступать автомобиль или же квартира. Под залог авто банк выдает до трех миллионов сроком на пять лет. В это время вы можете продолжать пользоваться залоговым авто. Под залог квартиры банк готов выдать вам до пятнадцати миллионов рублей. Средства выдаются на срок до пятнадцати лет. Залоговая квартира остается в собственности заемщика. Вам не нужно будет переоформлять документы, выписываться, съезжать и т.д.

Банк предлагает своим клиентам большой выбор кредитных услуг. Вы без труда сможете подобрать наиболее подходящий для себя вариант. К каждому клиенту осуществляется индивидуальный подход. Кредиты здесь выдаются быстро, просто и выгодно. Услуги кредитования позволят вам решить финансовые проблемы, поехать в путешествие, совершить крупную покупку и т.д. Вы получаете на руки нужную денежную сумму, отдавать которую можно не большими платежами в течение нескольких лет без особого ущерба для своего бюджета.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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