Перевозка негабаритных грузов: правила и особенности

Когда в процессе контейнерных перевозок логистическая компания сталкивается с необходимостью доставки негабаритных грузов, это вызывает ряд проблем. Но существует ряд четко разработанных правил по их решению, которые значительно упрощают задачу.

Что понимается под негабаритным грузом и как он определяется

Нарушение правил перевозки негабаритных грузов на территории России наказывается внушительным штрафом, который оплачивает или водитель, или транспортная компания. Чтобы такой ситуации не произошло, нужно понимать, какие грузы называются негабаритными и как их правильно транспортировать из одной точки в другую. К такой категории относят:

● тяжеловесные изделия, которые вместе с массой грузового авто превышают вес в 38 тонн;

● грузы, высота которых превышает 4 м, а длина - 20 м. К этой же категории будут относиться грузы, длина которых выпирает с платформы автомобиля больше, чем на 2 м.

Перевозкой таких предметов должен заниматься только опытный водитель, который во время дорожного движения будет учитывать не только параметры своего авто, но и выпирающие элементы своего груза. Заранее, до начала такой перевозки, транспортная компания должна согласовать с подведомственными отделениями ГИБДД движение транспорта с негабаритным грузом по тем регионам, где оно будет осуществляться.

Следует знать, что помимо негабаритных грузов существуют и проектные. Это отдельный вид товаров, которые отличаются только высокой массой - от 100 тонн и больше.

Выбор транспорта

В зависимости от того, в чем именно были превышены габариты конкретного груза, должен выполняться и выбор транспорта для его перевозки. Чаще такие изделия перевозятся на автомобилях и здесь важно соблюдение правил дорожного движения. Они требуют соблюдения увеличенной дистанции, особенного внимания при перестроении по полосам движения и размещения особых отличительных знаков на авто.

В ряде случаев такие перевозки могут выполняться с помощью морских судов или железнодорожного транспорта. Даже здесь потребуется дополнительное время для подготовки груза к отправке и его правильного закрепления внутри транспорта. Помимо особенностей груза на выбор транспорта большое влияние оказывает и место его назначения.

В каждом из рассматриваемых вариантов потребуется составление дополнительной документации с внесением сведений обо всех особенностях перевозимых изделий. Это особенно важно, когда выполняются контейнерные перевозки из Китая или других стран. Таможенная служба внимательно проверяет, чтобы документы были составлены правильно и точно.