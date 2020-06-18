Бандаж коленного сустава и его назначение

Коленный сустав – это сложный механизм, который ежедневно благополучно справляется с высокими нагрузками. Несмотря на его прочность, интенсивная эксплуатация может привести к быстрому изнашиванию хряща и соединительной ткани. Помимо этого, случайные травмы, избыточная масса тела, процессы естественного старения и ряд других причин могут вызвать нарушение его функциональности. Чтобы ускорить реабилитацию и остановить дегенеративные процессы следует обеспечить суставу защиту от внешних факторов и резких опасных движений. Для этих целей используется бандаж коленного сустава

Ранее, когда не было альтернативы, использовали эластичные бинты. Сейчас помимо комфортных эластичных наколенников предлагаются усиленные бандажи, которые используются при серьезных повреждениях. Разнообразие конструкций сделало данные ортопедические приспособления неотъемлемой частью лечебной терапии целого ряда патологических состояний.

Зачем нужны наколенники

Коленный сустав самый крупный и имеющий наиболее сложное строение. Он является соединением бедренной и большеберцовой кости, а также надколенника. Его покрывает хрящ, а соединение осуществляется за счет связок и сухожилий. Движения в суставе происходят вокруг двух осей – фронтальной (сгибание, разгибание) и вертикальной (вращение голени в согнутом положении). Каждый элемент сустава выполняет определенную функцию и если он повреждается, то нарушается работа всей системы – затрудняется или становится невозможным движение. В период реабилитации после травмы, при сильных болях, спровоцированных дегенеративно-дистрофическими процессами в суставе или окружающих тканях требуется на какое-то время обеспечить ноге состояние покоя. Наиболее удобным вариантом, позволяющим разгрузить, но при этом не ограничивать полностью подвижность (если в этом нет необходимости), является коленный бандаж. Его выбор зависит от области и степени повреждения, а также выраженности болевого синдрома.

Типы наколенников

Бандажи различаются степенью фиксации и конструкции. Предлагаются разъемные и неразъемные наколенники (надеваются через стопу). В них могут быть дополнительные ремни на липучках для регулировки плотности прилегания. Рассмотрим основные разновидности наколенников:

Компрессионные бандажи легкой фиксации. Они выполняются из прочных эластичных материалов, в них отсутствуют жесткие элементы. Их основная задача – слегка зафиксировать сустав и окружающие соединительные ткани. Благодаря свойствам материала эластичные наколенники создают равномерное сжатие мягких тканей, а также легкий эффект согревания и микромассажа. За счет этого восстанавливается нормальное кровообращение в области сустава, что способствует улучшению питания тканей, заживлению, укреплению их структуры, снижению воспаления. Бандаж на колено легкой фиксации показан людям, входящим в группу риска – страдающим лишним весом, имеющим высокие нагрузки на ноги. Он используется при незначительных болях, вызванных заболеваниями сустава, при легких растяжениях и других травмах, существенно не нарушающих подвижность в конечности;

Полужесткие бандажи. Данные наколенники представляют собой усиленные изделия со встроенными ребрами жесткости – пластиковыми, спиральными или металлическими. При дегенеративных изменениях в тканях, сопровождающихся болью и воспалением требуется частично ограничить подвижность. Для этого используется бандаж для коленного сустава полужесткого типа. Также он может применяться при повреждениях мениска, вывихах, растяжениях и других травмах;

Ортезы динамические жесткие. Это сложные наколенники со встроенными подвижными элементами. Они являются незаменимыми в послеоперационный и посттравматический период, поскольку позволяют по мере восстановления постепенно увеличивать подвижность сустава. Их высокая цена оправдана функциональностью. Это обеспечивается благодаря тому, что во многих моделях с помощью полицентрических шарниров и замков регулируется угол сгибания, разгибания. Предлагаются сверхпрочные модели для занятий экстремальным спортом. Чаще динамические ортезы используют при нарушениях стабильности в суставе или поддерживающих их связках;

Жесткие стабильные ортезы. В таких бандажах предусмотрены несколько не сгибающихся пластин, что позволяет обеспечить полную иммобилизацию. Их еще называют туторами. Они идут от низа голени до верха бедра, что позволяет применять их вместо гипса. Такие модели нельзя использовать длительное время, поскольку мышцы перестают тренироваться, ослабевают и постепенно атрофируются.

Критерии выбора

Чтобы бандаж выполнял свои функции он должен соответствовать высоким критериям, что подтверждают сертификаты, а такие товары продаются в специализированных торговых точках. После определения конкретного типа наколенника, встает вопрос, где купить конкретную модель. Широкий ассортимент представлен на сайте Ortocomfort.ua, также они продаются в магазинах товаров для здоровья и аптеках. При выборе следует обращать внимание на следующее:

Материал – прочный, гипоаллергенный, влагоотводящий; Тип конструкции – разъемные модели рекомендуют при наличии отечности или большой разнице в нижней и верхней части ноги. Также есть бандажи с фиксацией коленной чашечки, для чего в нем имеется силиконовое пателлярное кольцо. Такие наколенники используются при хондропатии, хондромаляции и гипермобильности надколенника, повреждениях мениска, синовите; Размер – измеряется объем ноги в, указанных производителем, местах ноги. В зависимости от типа бандажа и производителя размерные таблицы отличаются.

Перед применением бандажа обязательна консультация с врачом.