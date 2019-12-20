Погрузчики российского производства будут работать на северных объектах "Газпрома"

Партия мини-погрузчиков производства «Ковровского электромеханического завода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех и ассоциацию «Росспецмаш») отправится работать в поселок Сабетта Ямальского района в подразделение ГАЗПРОМ ОАО «Ямал-СПГ». Договор на поставку партии машин был заключен после удачной эксплуатации пробных образцов в условиях крайнего севера.

Для работы в суровых условиях Севера поставляются мини-погрузчики ANT-1000 специальной комплектации. На машинах установлены дополнительные отопители кабины, предпусковые электрические подогреватели. Чтобы обеспечить комфортную работу персонала применены специальные уплотнения кабины. Для работы на открытых площадках подбираются соответствующие условиям эксплуатации шины для погрузчика.

Как отметил заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию НПО «Высокоточные комплексы» Александр Дерновой, для северной комплектации мини-погрузчиков ANT-1000 использованы высокотехнологичные продукты российского производства.

Ранее сообщалось, что краснодарским «БДМ-Агро», который также является членом ассоциации «Росспецмаш», был разработан первый российский телескопический погрузчик для погрузочно-разгрузочных, землеройных, транспортных, очистных работ на закрытых и открытых площадках. Модель БДМ 245.3/202.4 оснащена телескопической стрелой увеличенной высоты подъема и вылета.