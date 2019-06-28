Вторичный рынок жилья против инвестиций в "долгострой"

Когда возникает потребность в покупке квартиры в Москве, покупатели обычно испытывают затруднения при выборе между первичным и вторичным рынком жилья. У каждого из этих вариантов есть свои положительные и отрицательные стороны. И разобраться с этой дилеммой самостоятельно довольно сложно. Поэтому следует прислушаться к советам профессионалов, которые рекомендуют все-таки обратить внимание на квартиры на вторичном рынке в Москве. Причиной для этого может послужить и установившийся баланс в сегменте недвижимости. Ведь с прошлого года число «вторички» практически сравнялось с количеством предложений в новостройках.

Ситуация на рынке недвижимости в Москве

Изменения на вторичном рынке жилья Москвы сигнализирует о большом спросе на вторичное жилье. Большое количество компаний-застройщиков породило проблемы с многочисленными долгостроями. Теперь, чтобы инвестировать в недвижимость из «котлована», нужно идти на слишком большие и неоправданные риски. Ведь велика вероятность, что застройщик не сможет довести дело до конца и тогда инвесторам придется долгое время таскаться по судам, требуя возврата затраченных на покупку квартиры средств.

«Вторичка» никогда не испытывает проблем с долгостроем

Вторичный рынок жилья полностью исключает риски потери денег на долгостроях. При этом покупатель имеет возможность купить квартиру, которая уже полностью обслуживается коммунальным хозяйством, так что ему не придется бегать по различным инстанциям с просьбой подключить все инженерные системы, как это часто бывает с теми, кто купил недвижимость в новострое.

Жилье под ключ – экономия на ремонте, мебели и бытовой технике

Часто квартиры на «вторичке» продаются вместе с бытовой техникой и мебелью. Жилье «под ключ» - это прекрасная возможность сэкономить средства на ремонте и покупке различных предметов быта. По отдельности приобретение каждой единицы техники и мебели стоит намного дороже, даже если речь идет о вещах, которые побывали в употреблении.

Внимательность при проверке бывших владельцев недвижимого имущества

Единственный минус при приобретении квартиры на «вторичке» - возможные проблемы с бывшими владельцами недвижимости. Чтобы их избежать, нужно тщательно проверять, кто был ранее прописан на конкретной жилплощади и кто имеет имущественные права на него целиком или по долевому участию. Также необходимо проверить квартиру по реестру залогового имущества, чтобы на нее не были наложены всевозможные обременения.