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Вт, 28 мая 2019Вт
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Эффективный франчайзинг от компании "Франч"

28.05.2019

Интерес к франчайзингу проявляют многие предприниматели. При всех юридических ограничениях плюсы такого сотрудничества для франчайзи очевидны. Особенно это касается начинающих бизнесменов. Вот лишь некоторые привилегии, открываемые франшизой:

●        право работать под эгидой известной марки;

●        решение проблемы поставок;

●        информационная поддержка со стороны франчайзера;

●        экономия на рекламе;

●        низкая конкуренция;

●        упрощенный способ получения кредита на развитие бизнеса и др.

Вместо того чтобы разрабатывать собственный бизнес-проект, франчайзи пользуется уже сформированной моделью. Кроме корпоративного стиля, он «наследует» также маркетинговые инструменты, применяемые брендом. Наконец, цель франчайзера создать конкуренцию другим компаниям, а не в среде собственных протеже. Поэтому он делает все, чтобы не допустить подобных инцидентов.

Возможности франчайзи

В каком направлении работать, решать предпринимателю. При этом нужно помнить не только о позитивных перспективах, но и рисках. Если же вектор деятельности определен, остается подобрать франшизу и заключить договор. Каталог франшиз на Franch.biz значительно упростит такую задачу. Сотни компаний и ИП обращаются к ресурсу и находят ценную информацию. Сегодня в каталоге размещено более 2 000 предложений и эта цифра регулярно увеличивается. Перед публикацией на сайте все данные тщательно модерируются. Любой спам тут же отсеивается.

Миссия Franch.biz – сугубо информационная. Сервис не занимается продажами, а выполняет лишь роль агрегатора. Именно поэтому ответственность за сделанный выбор покупатель франшизы несет сам. Чтобы не поступить опрометчиво, предпринимателю следует внимательно изучить предложения и лишь потом подписывать договор. Что же касается предварительного анализа, здесь проекту действительно есть что предложить клиенту. С его помощью бизнесмен легко сопоставит имеющиеся варианты. В качестве параметров выступают:

●        сумма вложений по франшизе;

●        примерный срок окупаемости;

●        уровень прибыль за месяц;

●        в чем состоит поддержка франчайзера и др.

По всем критериям специалисты компании проведут объективный мониторинг. Их цель – проинформировать, а делать выводы должен уже клиент. Сервис интересен преимущественно для малого бизнеса. Территориально он охватывает не только Россию, но также Украину, Казахстан, Беларусь, Молдову и другие регионы СНГ.

Периодически Franch.biz - https://franch.biz/ - размещает данные по наиболее популярным франшизам. Только по России в данный момент таких брендов насчитывается более 120. В первую очередь на строчку в рейтинге влияют:

●        размер паушального взноса;

●        количество фактически проданных франшиз;

●        соотношение фактически работающих точек к закрытым;

●        срок окупаемости вложений.

Как уже говорилось, компания «Франч» не занимается рекламой франшиз. Более того, на ее сайте есть много материалов предостерегающего характера. Ознакомиться с ними как в текстовом, так и видео-формате, можно в рубрике «Как выбрать плохую франшизу?».

Направления бизнеса

В каталоге позиционируются франшизы по любым направлениям бизнеса. Условно их можно объединить по следующим категориям:

●        торговля;

●        общепит;

●        услуги;

●        для детей;

●        отдых и развлечения;

●        прочее.

Каждая из перечисленных категорий включает подкатегории. Например, торговать можно одеждой и обувью, стройматериалами, спорттоварами, кормом для животных и т. д. Еще обширнее сфера услуг. Это может быть медицина, операции с недвижимостью, салон красоты, химчистка, помощь репетитора, клининг и многое другое. Нужно помнить, что самые востребованные услуги обычно подразумевают высокую конкуренцию. Поэтому прежде чем покупать франшизу, стоит убедиться в конкурентоспособности данного бренда.

Структура сайта позволяет выбирать франшизы не только по виду бизнеса, но и по территориальному признаку. В алфавитном порядке в каталоге перечислены города регионов СНГ.

Помощь франчайзерам

Проект «Франч» полезен не только потенциальным франчайзи, но и франчайзерам. Создание франшизы позволит им скорее привлечь целевую аудиторию. Согласно исследованиям, франчайзинг позволяет быстро масштабировать бизнес и обеспечить его «живучесть». Фактически бренд развивают франчайзи: они покупают франшизу, открывают новые точки и популяризуют торговую марку.

Разработка и создание франшизы имеет несколько этапов. Эксперты компании готовы заняться этим в любое время. После приема заявки специалисты бесплатно проконсультируют клиента. Менеджер исчерпывающе ответит на вопросы заказчика и уточнит детали. Следующий шаг – выбор пакета. Определяется его стоимость, сроки исполнения, после чего клиент вносит плату и подписывает договор. Разработав франшизу, компания займется ее активным продвижением с помощью имеющихся медиа-ресурсов.

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