"Компьютермаркет": экономить на покупке цифровой техники стало проще

Делать покупки в «КомпьютерМаркете» благодаря системе бонусных баллов не только быстро и удобно, но и выгодно. За каждую покупку «КомпьютерМаркет» начисляет своим пользователям бонусные баллы, которыми затем можно оплатить до 20% следующего заказа. Подобная бонусная система является наиболее прозрачной и понятной для клиента. Так, например, за покупку ноутбука ACER EX2519 стоимостью 14 754 рублей будет начислено 148 бонусных баллов. Во время оформления следующего заказа в интернет-магазине КомпьютерМаркет пользователю предложат указать то количество баллов, которое он желает потратить: один балл равен одному рублю.

Сегодня «КомпьютерМаркет» является одним из крупнейших интернет-гипермаркетов в России со штатом из нескольких сотен человек и ассортиментом более 70 тыс. позиций. Компания напрямую сотрудничает с крупными производителями цифровой электроники и бытовой техники, что дает возможность предложить покупателям адекватные цены. Магазин постоянно расширяет свою специализацию и сегодня готов предложить компьютерную технику и комплектующие, портативную электронику, носители информации, офисное оборудование, сетевое оборудование, фото- и видеотехнику, электронику, программное обеспечение, системы безопасности и видеонаблюдения, серверы и системы хранения данных, мелкую бытовую технику и многое другое, включая товары для строительства и садовых работ. Доставка товаров осуществляется в сжатые сроки транспортными компаниями, а также заказы доставляются в пункты выдачи. Стоимость доставки зависит от веса товара.

Покупатель защищен законом о защите прав потребителей, что дает ему возможность отказаться от покупки в течение семи дней без объяснения причин если товар не был в эксплуатации, а упаковка и товарный вид полностью сохранены. Правила получения товара от курьера транспортной компании читайте на computermarket.ru в разделе «Доставка».

Тем, кто уже совершал покупки в «КомпьютерМаркет», магазин предлагает оставить отзыв на Яндекс Маркете и получить 250 рублей на свой мобильный телефон. Для участия в акции необходимо перейти по баннеру «Оцени магазин» с сайта компании, написать отзыв и поставить оценку, не скрывая свой логин. Когда отзыв будет опубликован, следует обратиться в магазин, указав имя, под которым был оставлен отзыв, и предоставив скан или фото накладной на товар и номер мобильного телефона, баланс которого будет пополнен.