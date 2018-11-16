CREDITUP выдает кредиты онлайн

Экономические кризисы происходят не только в глобальных, но и куда более локальных масштабах. Почти каждый человек время от времени испытывает острую нехватку финансов. Все силы ума в такие периоды заняты проблемой: где взять деньги? Результативный ответ приходит порой после серии бесплодных попыток. Человек пытается занять у знакомых, что-то продать, заработать в ущерб своему здоровью и даже обращается в банк.

Если банк смущен кредитной историей клиента, не работает с малыми суммами, да и заявки рассматривает по нескольку дней. И вот в такой безысходной ситуации на помощь приходит МФО «КредитАп».

Лояльность и простота

Получить моментальный кредит в CreditUp может каждый. Ни социальный статус, ни уровень дохода здесь не имеют значения. Даже безработный человек имеет все шансы на положительный ответ. Требования, предъявляемые к заемщику, минимальны: возраст от 18 лет, гражданский паспорт и ИНН, наличие активной банковской карты, номера мобильного телефона и, разумеется, e-mail. Этого достаточно, чтобы идентифицировать заказчика и заключить с ним договор.

Открытость и оперативность

Как и большинство других микрофинансовых организаций, CreditUp работает в режиме 24/7. Заявки рассматриваются мгновенно, и если нет явных несоответствий, кредит онлайн предоставляется в течение нескольких минут. Заключение договора происходит аналогично, пользователю нет необходимости посещать какое-либо представительство. Положительным моментом служит полная прозрачность операций. Замаскированных комиссий компания не взыскивает, в отличие от банков. Кредитор дорожит своей репутацией и открыт для клиентов. С помощью калькулятора заемщики могут точно рассчитать размер своего долга.

Суммы и принципы погашения кредита

Услуги доступны в любом регионе Украины, а сумма займа варьируется от 300 до 3500 гривен. На погашение кредита должник имеет 30 дней. Если же этого срока не достаточно, срок реально продлить. В любом случае клиент обязан ежедневно вносить проценты от взятой суммы.

Заем погашается удобным для клиента способом: банковской картой, через терминал, в любом из банков, а также без авторизации через сайт МФО.

Бонусная программа

Существующая программа лояльности делает услуги «КредитАп» еще привлекательнее. Начисление бонусов происходит в момент регистрации, при досрочном погашении кредита, в день рождения клиента и других