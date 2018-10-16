Каковы риски при сдаче квартиры в аренду

Пустил в свою пустующую квартиру жильцов, они – знакомые знакомых. За сколько можно сдать квартиру в Москве, я точно даже не знал, договорились о 30 тыс. рублей за мою «двушку» на Войковской. Другие знакомые потом сказали, что продешевил. Ну ладно, думаю, все-таки не чужие люди у меня живут, и аренда для меня – не бизнес. Никаких письменных соглашений мы с ними не заключали, конечно.

За первый месяц они вперед заплатили, потом попросили отсрочить выплату, наступил назначенный день, а им зарплату не выдают и т. д. Так прошло 5 месяцев, два раза они мне деньги приносили по полсуммы и все обещаниями кормили. А однажды звоню – не отвечают, звоню общим знакомым, а они вообще с этими моими квартирантами не общаются. Приезжаю на квартиру, а там никого и почти ничего – жильцы съехали и все мое имущество, какое можно вынести, забрали с собой. Прошу, помогите мне сдать квартиру на длительный срок, по-настоящему и чтобы было безопасно.

Эксперт в помощь



Увы, перечисленные неприятности случаются при непрофессиональных сделках между собственниками и арендаторами. Это письмо пришло в агентство ИНКОМ-Недвижимость, и уже через неделю – прогресс: «двушку» на Войковской сдали в аренду за 35 тыс. рублей, был подписан очень подробный договор найма, и теперь специалисты компании дают экспертные консультации владельцу квартиры в случае возникновения спорных вопросов с жильцами.



Объявления типа «Сдам квартиру, собственник» в Москве встречаются все реже – сегодня просто нет смысла самостоятельно заниматься всей арендной канителью. Большинству известно, что в серьезных компаниях профессиональные услуги риэлтора для арендодателей бесплатны. В ИНКОМ-Недвижимость, например, владельцу жилплощади выделяют специалиста, который ведет сделку по аренде квартиры от начала и до конца, а потом курирует собственника в течение всего срока найма.

Как правильно сдавать квартиру



С рекомендациями, как правильно сдавать квартиру в Москве, можно ознакомиться в СМИ, а бланк договора найма очень просто найти в интернете и распечатать. Но даже не каждому специалисту известны все нюансы рынка аренды квартир и юридические тонкости найма. Поэтому защищенность от рисков – привилегия наймодателей, сотрудничающих с крупным агентством недвижимости, где отточены на практике собственные технологии работы, и где есть штатные юристы.