Мебельная фабрика EstetInteriors празднует свое 20-летие. И в честь этой знаменательной даты выступает с множеством акционных предложений на весь ассортимент продукции. Условия действия акции распространяются для покупателей на всей территории РФ.

Заказать продукцию фабрики можно на сайте производителя www.EstetInteriors.ru, заполнив электронную форму заказа или позвонив на контактный номер регионального представительства компании. Большой опыт изготовления мебели под заказ – одно из главных преимуществ, ради которого многие клиенты выбирают услуги от этого предприятия. Нестандартные решения и стиль, качественные материалы и долгий срок службы – каждый заказчик получает здесь все, что он только может пожелать. От него требуется предоставить эскиз изделия или хотя бы его изображение. Дальнейшие заботы ложатся на плечи дизайнеров компании. Они прорабатывают все детали чертежей и согласовывают конечный вариант с заказчиком.

Фабрика работает со всеми клиентами, независимо от объемов заказа. Ее продукция уже более 20 лет украшает множество офисов, кинотеатров и кафе, также она покупается для домов и квартир частных владельцев. Сегодня она может быть у каждого, кто успеет воспользоваться акционным предложением и заказать производство со значительной скидкой.