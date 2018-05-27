Как взять выгодный кредит под залог машины

Деньги под залог автомобиля – популярный вид кредитования. Финансовые организации менее требовательны к залоговому кредитованию, поскольку в случае невозврата заимствованных средств, кредитор получает все права на имущество клиента. Реализованный автомобиль позволяет вернуть выданную сумму кредита, иногда даже с прибылью. Банк внакладе не останется, но выгоден ли автозаем клиенту?

Если сделка удобна заемщику с точки зрения условий, значит, она выгодная. Условия предлагают разные: они разительно отличаются в банковских структурах и автоломбардах.

Деньги нужны здесь и сейчас

В ситуации, когда денежные средства нужны срочно и на короткий период времени, рационально обращаться в лицензированный автоломбард. Такие финансовые организации ориентированы на владельцев личного автотранспорта, и предлагают кредиты в сумме до 90% от оценочной стоимости автомобиля. Оценку проводят эксперты автоломбарда без привлечения специалистов со стороны, что ускоряет процедуру оформления кредита. Требования к документам минимальны: достаточно предъявить внутренний паспорт, водительское удостоверение и паспорт авто, который доказывает, что заемщик является собственником. Оформление договора и выдача денег занимает минимум времени.

Процентные ставки в среднем составляют от 2% до 4% в месяц. Например, в автоломбарде Залогатор, при залоге авто действует оптимальная ставка 2,5%, условия можно узнать на сайте http://spb.zalogator.ru. За небольшой период кредитования набегает невысокая сумма переплаты. Заемщик, получив кредит, имеет возможность решить экстренные финансовые проблемы – это плюс. Автомобиль тем временем находится на охраняемых площадках финансовой организации, которая отвечает за его сохранность. Право забрать машину наступает, когда заемщик полностью рассчитается с кредитором, погасив долговые обязательства.

Выгодная форма сотрудничества: автозаймы под ПТС

Но если нужны и деньги, и машина, как быть? Для такой категории заемщиков автоломбарды предлагают удобный механизм кредитования – займы под залог ПТС. Вместо автомашины, собственник в залог оставляет только паспорт транспортного средства, запасные ключи, и продолжает пользоваться автомобилем дальше. При таком формате сделки сумма выдаваемой ссуды несколько ниже, а процентные ставки, наоборот, выше. Но основная выгода такого механизма в том, что кредитополучатель продолжает ездить на своем авто.

Условия в автоломбардах привлекательны тем, что в отличие от банковских отделений, здесь не надо доказывать платежеспособность, приносить справки о стаже и доходах с официального места работы. Нет надобности также беспокоиться по поводу неблагоприятного кредитного «досье». В автоломбардах не анализируют прошлое финансовых займов.

Банки и автозайм

Многие банки сегодня расширяют условия кредитования, включают новые программы. Например, удобным для заемщика может оказаться льготный период погашения автозайма – до 12 месяцев. Обращаясь в банк за кредитом, где оформлена заработная плата, высока вероятность получить более выгодную процентную ставку.

Однако наряду с лояльными уступками, в банках существуют серьезные ограничения на заемные автомобили, в частности, на возраст техники, в зависимости от марки и производителя. Важную роль играет кредитная история претендента на заимствование.

Только скрупулезно изучив все условия предлагаемого договора, можно определить, насколько он выгоден клиенту. Если в нем заложены скрытые комиссии, дополнительные платежи, штрафы за просрочку, то переплаты могут быть большими: такую сделку трудно назвать выгодной. Второй момент. Эффективность получения займа обуславливают такие факторы, как оптимально выбранные сроки кредитования, правильная оценка собственной платежеспособности и своевременное погашение долговых обязательств.