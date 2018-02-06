Кредитные компании: история появления ломбардов и автоломбардов

Получить кредит в максимально короткие сроки без поручителей и сбора большого количества справок сегодня помогают автоломбарды. Такие компании предъявляют к клиентам несущественные требования, главным из которых является наличие собственного транспортного средства. Появились они несколько столетий назад, став для многих заемщиков единственным решением финансовых трудностей.

Кредиты и ломбарды: исторические факты

Услуга, аналогичная современному кредитованию, появилась раньше, чем вошли в обиход денежные купюры. Так, в период натурального хозяйства крестьяне, находящиеся в бедственном состоянии, могли взять у зажиточных соседей мешок зерна для посева. После сбора урожая «кредиторам» возвращалось удвоенное количество продукта. В VI-VIII столетиях до нашей эры потребительские кредиты пользовались большой популярностью невзирая на то, что злостные нарушители карались рабством, тюрьмой, жизнью или потерей детей.

Первые ломбарды появились в XV столетии. Управляли ими ростовщики из Ломбардии. Здесь можно было заложить имущество под 300 %, что приводило многих заемщиков к краху. Подобные условия нынешним потребителям покажутся варварскими. Любой современный ломбард или автоломбард готов предложить ссуду по символической ставке. Компания «Автомобильный Залоговый Дом», например, выдает займы под 2 %.

Позже условия предоставления ссуд стали более лояльными. Услуги таких кредитных компаний начали пользоваться большой популярностью в Италии, Франции, Англии и прочих европейских странах. К их помощи прибегали даже влиятельные люди. Испанская королева Изабелла первая закладывала в ломбард корону, инкрустированную бриллиантами для получения средств на снаряжение экспедиции Колумба. Неоднократно к ростовщикам обращался Людовик ХI и другие аристократы.

Автоломбарды: история и современность

Первый автоломбард появился в США. Событие произошло в период автомобильного бума, в 1949 году. Через пять лет аналогичные организации стали открываться на территории Старого Света. Европейцам пришлась по вкусу идея прозорливых американцев. Во второй половине 70-х годов такие ломбарды начали активно открываться в Японии, Сингапуре, Таиланде, Китае.

В странах постсоветского пространства они появились в 90-х годах. Сегодня в РФ деятельность указанных компаний регулируется законом. Их услуги позволяют автовладельцам получать наличные средства в течение получаса. Алгоритм работы автоломбардов включает в себя:

● подачу электронной заявки;

● оценку транспортного средства;

● подписание договора и выдачу денег.

Заложить можно любой автомобиль независимо от года выпуска, марки и модели. Для этого нужны такие документы, как паспорт, ПТС, СТС. Максимальная сумма, как правило, составляет порядка 90 % от рыночной стоимости авто.

По материалам сайта https://www.zao-lombard.ru/