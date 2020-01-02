Вытеснит ли Иран Америку из Ирака?

В первый день нового года стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированные поездки в ряд европейских и центральноазиатских стран, чтобы вплотную заняться ситуацией в Ираке. Ради этого он, подчеркивается в заявлении Госдепартамента, отложил «на ближайшее будущее» посещение Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кипра – стран, заметим, ныне весьма важных для внешней политики США при любой администрации. Но ситуация в Ираке оказалась еще важнее. Почему? Да потому что именно Ирак – даже не Северная Корея или Китай – может стать тем, что правомерно будет назвать «стратегическим провалом» Вашингтона на Ближнем Востоке в первую очередь, но и, пожалуй, шире – провалом усилий нескольких администраций по осуществлению трансформационной модели преобразования арабской страны из диктатуры в демократию. Сразу заметим, что демократические институты в Ираке демонстрируют работоспособность, но одновременно хрупкость и несостоятельность в том, что касается предотвращения и разрешения внутриполитических кризисов. Особенно в ситуации, когда многие из этих кризисов становятся результатом нарастающего влияния соседнего Ирана. Вот и происходящее сегодня выглядит весьма своеобразно: интересы и силовые структуры США и Ирана сталкиваются на территории третьей страны - Ирака.

Внешняя канва событий, приведших к нынешнему обострению, такова: 27 декабря боевики шиитской группировки «Катаиб Хизбалла» («Батальоны Хизбаллы») обстреляли ракетами из установок «Катюша» американскую военную базу Ат-Таджи к северу от Багдада; 30 декабря ВВС США нанесли ответные удары по пяти базам «Катаиб» на территории Ирака и Сирии – те в ответ вновь обстреляли американский контингент, а посольство США в Багдаде приступило к частичной эвакуации персонала; 31 декабря по призыву еще одной шиитской группировки «Аль-Хадж аш-Шааби» (ХШ) толпы активистов-единоверцев начали захват американского посольства в Багдаде, но встретив отпор охраны, сожгли там два помещения и быстро убрались восвояси по команде руководства ХШ.

Чисто шиитские группировки (милиции) начали множиться в Ираке одновременно с поэтапным выводом американских войск из этой страны в 2010-2011 гг, заполняя возникавший там вакуум. Дело в том, что в Ираке шииты составляют около 65 % населения, но власть с момента создания государства в 20-е годы ХХ века, а до того на этих территориях под контролем Османской империи, неизменно принадлежала суннитам (порядка 25 % населения). Причем в эпоху правления диктатора-суннита Саддама Хусейна иракские шииты подвергались жестоким репрессиям. С уходом американцев возникал оперативный простор для иранского руководства, давно мечтавшего установить свое влияние в Ираке по той же модели, как это происходило в Ливане, а именно - посредством создания военно-политической группировки Хизбалла. Такого рода группировки и под тем же названием множатся сегодня и в Сирии. Главным творцом этих ответвлений силовых структур Ирана в арабских странах стала организация «Аль-Кудс», подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР), действующее за пределами Ирака под командованием бессменного генерала Кассима Сулеймани.

Результаты многих операций командующего иранской «Аль-Кудс» в Ираке были, что называется, на поверхности (формирование проиранских группировок, например), о других поступала информация из закрытых источников. Но вот в ноябре 2019 года в ведущих мировых СМИ были опубликованы утечки секретных файлов, которые проливают свет на детали проводимых иранскими спецслужбами операций с целью утвердить влияние Тегерана в политическом и военном истеблишментах Ирака. В полном объеме эту информацию предала гласности американская The New York Times.

Примечательно, что официальные лица в Иране отказались комментировать утечки, т.е. заняли позицию стороннего наблюдателя, не пытаясь опровергать факты, изложенные в переписке спецслужб и госструктур. Если верить данной информации, то не может не поражать воображение глубина проникновения иранской разведки и КСИР в политические и военные структуры Ирака. Один из примеров – информация об «особых отношениях» нынешнего премьер-министра Адиля Абдул Махди с иранской разведкой задолго до его назначения главой правительства. Любопытно также и то, что послами в три ключевые для иранских аятолл страны региона – Ирак, Сирия, Ливан – назначаются в последнее десятилетие главным образом генералы КСИР, а не сотрудники МИД. Именно генералы-послы и генералы на полях сражений и определяют политику Тегерана в отношении этих арабских государств. МИД – не более, чем традиционное прикрытие. Но главный вывод, который делают аналитики из публикации секретных файлов, прост: Иран однозначно переиграл США в плане оказания влияния на события в Ираке и предпринимает усилия для полного вывода американских войск из Ирака, закрытия военных баз там. Иными словами, Тегеран с помощью своих прокси стремится воспользоваться плодами военных побед США в Ираке.

Расширяющееся влияние Ирана практически на все стороны жизни соседней арабской страны начинает всерьез раздражать иракцев. Это, в частности, проявилось в ходе волны массовых демонстраций протеста иракцев против социально-экономической политики правительства аль Махди, которые в большинстве случаях выливались и в протесты против влияния Исламской республики. Нередко протестующие обвиняют спецслужбы Ирана в коррумпировании иракских чиновников и правительства в Багдаде в целом. И с этим связывают провалы политики правительства. Еще больше возмущает протестующих открытое вмешательство проиранских группировок в подавлении массовых протестов в Ираке. Не случайно Дональд Трамп призвал недавно иракцев выступить решительно против присутствия Ирана в их стране. А иранским аятоллам пообещал столь же решительно ответить на прорыв шиитских группировок на территорию посольства США в Багдаде.

Многие наблюдатели, как и автор этих строк, сомневаются, что обещанный Трампом ответ США и впрямь будет решительным: таких обещаний с его стороны было немало, но решительного ответа не последовало ни разу – даже после обвинения Тегерана в ракетной атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии осенью минувшего года. Генералы же КСИР грозят столь же решительными действиями против США. И, как правило, подтверждают свои угрозы практическими шагами. Тем более в данной ситуации: почему бы и не повоевать с американцами на территории Ирака и с помощью проиранских формирований самих иракских шиитов.