Жаркий июнь в Персидском заливе

Михаил Соколов: Что произошло, какая версия вам кажется наиболее достоверной?

Ариэль Коэн: Нужно, конечно, дальше уточнять, кто взрывал эти танкеры. Напомню, что это не первый раз, когда танкеры атакованы. Было, по-моему, четыре корабля такого рода до этого. То есть это ведется некая кампания, это не одноразовое случайное что-то. Второй момент очень интересен здесь – это то, что, очевидно, взрывы не очень большие, взрывные устройства прикреплялись выше ватерлинии, мы это видим из видео, из фотографий. Это, скорее всего, операция каких-то морских спецназовцев, опять же, скорее всего, иранские спецназовцы. Я плохо себе представляю, что другие акторы в регионе, Эмираты, саудиты взрывали бы собственные корабли, им это абсолютно не нужно. Еще один важный момент. Тот катер, который подходил, чтобы это взрывное устройство снять, есть у разведок каталоги, какие марки катеров, какие типы, какие у кого. То, что он там был, когда начинают в Москве в том числе говорить: а вы докажите, их там нет. Есть каталоги, можно посмотреть, там, может быть, даже бортовой номер виден, кто это делал. Да, действительно странно, что взрывали японский танкер в тот день, когда премьер-министр Японии встречается с верховным лидером Ирана, но в мировой политике еще более странные вещи происходили, и происходят, и будут происходить.

Михаил Соколов: Вам кажется достоверным, что это был катер Корпуса стражей Исламской революции?

Ариэль Коэн: Думаю, что да. Более того, думаю, что американские военные в данном случае не будут подставляться, не будут врать. Когда опять же в Москве мне говорят: а вот Пауэлл показывал пробирку. Пауэлл показывал пробирку и говорил, что те боевые отравляющие вещества, которые могут быть у Ирака, их достаточно из такой пробирки, чтобы отравить большую тучу людей. Он не говорил тогда, что мы нашли эту пробирку. То есть это была скорее аллегория. То, что касается иранцев, иранцы ведут себя очень агрессивно по всему Ближнему Востоку. Они воюют в Йемене, они воюют в Сирии, они воюют в Ливане, они поддерживают организацию террористическую "Хамас" в Газе и исламский джихад. Так что не надо говорить, какие замечательные, белые, пушистые иранцы.

Михаил Соколов: Александр Шумилин, ваша оценка самого факта?

Александр Шумилин: Честно говоря, я вряд ли в чем-то разойдусь с Ариэлем, ибо для любого специалиста или эксперта, отслеживающего ситуацию в регионе, совершенно очевидно, что это не может быть никакой другой актор, кроме Ирана, в данной ситуации. Теоретически существуют такие же подразделения практически у всех, но задействованы могут быть только иранские и только в этом контексте. Контекст совершенно очевиден в той ситуации, не будем углубляться дальше, выход Трампа из СВПД, ситуация вполне конкретно определилась за последние две недели с размещением ударной группировки Соединенных Штатов в Персидском заливе, как фактора, поддерживающего те санкции и ту линию, которую проводит администрация Соединенных Штатов прежде всего в отношении Ирана. В этой ситуации Корпус стражей, хотя зафиксировано несколько высказываний самого аятоллы, да и президент тоже не чужд этой тематики, угрозы были четко высказаны этой стороной в отношении Ормузского пролива. И как они исполняются – абсолютно четко, в духе обещанного, выполняются аккуратно, нет никаких ракетных атак, которые бы расставили все точки над i, а есть нападение с помощью мин. Прикрепляется к корпусу взрывное устройство.

Михаил Соколов: Желательно, чтобы не было человеческих жертв?

Александр Шумилин: Во-вторых, чтобы не было глубокого затопления, соответственно, осуществление обещанного, затопление уже обещано на последнем этапе перекрытия Ормузского пролива.

Продолжение