Американские сенаторы требуют от Трампа наказать Эр-Рияд

Дональд Трамп заявил о возможности «сурового наказания» для властей Саудовской Аравии - если будет доказана их причастность к исчезновению известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Как сообщал ME-Journal.RU, о колумнисте The Washington Post ничего не известно со 2 октября, когда он вошел в консульство Саудии в Стамбуле для оформления документов и не вышел оттуда. Саудовские власти при этом резко отвергают все обвинения и подозрения в свой адреc, настаивая на том, что Хашогги пропал уже после того, как покинул здание консульства.



Saudi Press Agency сообщило также, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Ас-Сауд провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на эту тему, обсудив возможности совместного расследования инцидента и высказав обоюдную заинтересованность в развитии дружеских связей.



Вместе с тем, ранее популярная турецкая газета Sabah писала, что турецкие власти располагают аудиозаписью, которая может свести на нет все попытки саудитов отвести от себя обвинения в исчезновении и даже убийстве журналиста. По данным источников газеты, еще перед входом в саудовское консульство Хашогги якобы перевел в режим записи соответствующее устройство на своих "умных часах" Apple Watch, и все происходившее в помещении было зафиксировано. Неназванные высокопоставленные турецкие чиновники заявляют, в свою очередь, что "Саудовская Аравия пытается выиграть время", имитируя заинтересованность в результатах расследования, а, по сути дела, "никакого" совместного сотрудничества не ведется - турецкие следователи не имеют возможности пока даже завезти свое оборудование в здание саудовского консульства. Некоторые эксперты также не исключают, что утечка информации о часах журналиста организована турецкими спецслужбами, располагающими "собственным досье".



Как бы то ни было, но вот уже почти две недели о Джамале Хашогги доподлинно ничего не известно. Американский президент пригласил в Белый дом невесту исчезнувшего журналиста. Приглашение, однако, пока не было ею принято - женщина сообщила прессе, что посетит Трампа только в том случае, если будет уверена в том, что американский президент "вносит подлинный вклад в раскрытие случившегося в тот день в стенах саудовского консульства в Стамбуле".



На детальном расследовании дела о пропавшем саудовском журналисте и адекватной реакции Трампа крайне жестко настаивают американские сенаторы. Марко Рубио заявил, что считает невозможным вести дела с Саудией "как обычно" и призвал министра финансов Стивена Мнучина воздержаться от участия в предстоящем экономическом форуме в Эр-Рияде - "до выяснения всех фактов". А Трампу Рубио посоветовал рассматривать "любые экономические санкционные варианты реакции" в отношении Саудовской Аравии в случае доказанности вины в убийстве Хашогги, а не посылать обществу сигналы о том, что реакция может быть какой-то смягченной. (Напомним, накануне Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что считает "не в интересах США" разрыв военных контрактов с Королевством. "Существуют другие шаги, которые мы можем предпринять, очень мощные», - пытался успокоить общественность Трамп.)



В аналогичной тональности прозвучали реплики других видных сенаторов - Берни Сандерса и Джеффа Флейка. Они также призвали Трампа "к энергичному ответу", если власти Саудовской Аравии будут признаны ответственными за произошедшее - вплоть до "приостановки продажи вооружения и пересмотру участия США в гражданской войне в Йемене". "В противном случае Конгресс будет вынужден вмешаться, - акцентировали внимание Трампа американские законодатели. -Символические жесты и слова - невозможны".



Таким образом, инцидент, произошедший в саудовском консульстве в Стамбуле, судя по всему, становится своеобразным тестом для Дональда Трампа. Вместе с американскими сенаторами внятной и значимой реакции ждут от Трампа и его европейские коллеги, памятуя о том, что свой первый ближневосточный визит Трамп совершил не в столицу своего ближайшего стратегического партнера - Израиля, а в столицу Саудовской Аравии. Им понятно, что главной целью 45-го президента США было и остается восстановление и укрепление стратегического партнерства с арабскими монархиями Персидского залива, подорванного, как считают многие эксперты, политикой Барака Обамы. Известно, что важнейшим элементом этого партнерства являются поставки американского вооружения арабским клиентам, о чем только что напомнил и сам Трамп. Примечательно, что при этом глава Белого дома не упомянул, что военно-политическое взаимодействие США с Саудовской Аравией нацелено в первую очередь на сдерживание Ирана. Между тем понятно, что западным политикам и обществу в данном случае важнее не спасение экономико-политических интересов США, а соблюдение моральных норм и прав человека. И первостепенного из них - права на жизнь.