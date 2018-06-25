Турция: Эрдоган победил - демократия проиграла?





В результате на ближайшие 5 лет Реджеп Тайип Эрдоган укрепил свою президентскую власть. Получивший 53 процента голосов, он теперь вправе напрямую назначать членов правительства и судей, а также управлять страной с помощью президентских указов. Эффект произошедшего в ходе выборов хорошо известен в странах ограниченной демократии: лидер, прославляемый контролируемой прессой, набирает намного большее число голосов, чем его партия. На сей раз возглавляемая Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) даже снизила свое представительство в парламенте, набрав 42,5% (на предыдущих парламентских выборах 2015 года у нее было 49,5%).Как справедливо отмечает в этой связи турецкий аналитик Седа Сердар, победа Эрдогана, конечно, большая и значимая, но это победа "в расколотой стране". Я бы добавил - победа, углубляющая раскол в турецком обществе. Потерпевшая поражение практически половина голосующего населения глубоко разочарована произошедшем, воспринимая результаты выборов как "конец той демократии, которая была до этого в Турции". Упомянутая Седа Сердар справедливо называет воскресные выборы "последним глотком демократии" для ее соотечественников. Потерпевшим электоральное поражение отныне придется искать способ приспособиться к новой жизни, если не покидать свою родину.Совершенно очевидно, что при жизни одного поколения Эрдоган изменил Турцию больше, чем кто-либо еще в современной истории страны. Ведь он находится у власти уже 15 лет и ни разу не потерпел поражения на выборах. И это при том, что Турция проходит через период экономических проблем, а сам президент сталкивается с растущей конкуренцией со стороны оппозиции.

Такие результаты вряд ли были бы возможны, если бы не провалившаяся в 2016 году попытка переворота, в результате которой Эрдоган сконцентрировал в своих руках значительный объем власти и полномочий. С тех пор Турция пребывает в режиме чрезвычайного положения, которое облегчает властям решение электоральных проблем. напомним, что 107 тысяч госслужащих и военных потеряли свои рабочие места, а с июля 2016 года еще свыше 50 тысяч человек были заключены под стражу.





Формально демократические процедуры и правила были соблюдены 24 июня: в выборах участвовали шесть кандидатов. Да и по существу главный соперник Эрдогана Мухарре Индже набрал минимум 31%. И это при том, что он откровенно выступает за утверждение принципов светского государства и жестко критикует политику Эрдогана. Властям были рискованно допускать второй тур - нужно было побеждать в первом, набрав свыше 50 процентов голосов. Так и случилось, утверждают официальные источники. Между тем, опросы общественного мнения показывали, что разрыв между соперниками небольшой. В ходе пресс-конференции в понедельник Индже предостерег собеседников о том, что Турция перешла к "опасному режиму правления одного человека". Теперь у Эрдогана есть повод ссылаться на результаты выборов, чтобы сознавать и вести себя как тот самый "один человек". Вплоть до 2023 года.