Если первые недели наступившего нового года были отмечены активизацией бомбежек авиацией Башара Асада позиций сирийских повстанцев в «зонах деэскалации» (т.е. перемирия) и атаками повстанцев на российские авиабазы, то вскоре локальные боевые действия вспыхнули практически по всей территории страны. Но главное – с участием государств, которые до сих пор старались оставаться в тени, проводя свою линию через союзников из числа внутрисирийских акторов. Речь прежде всего о США, Израиле и Турции. О готовности нанести удары по позициям армии Асада заявил и французский президент Эммануэль Макрон. Чем это чревато для России?

На первый взгляд, прямой опасности для России нет. Действительно, все мощные в военном отношении силы считаются с Кремлем и стараются его не обидеть: после недавнего разгрома немалой части сирийской ПВО и иранских складов в Сирии израильский премьер Биньямин Нетаньяху мгновенно звонит Владимиру Путину для прояснения ситуации, а также подтвердить стремление избежать побочного ущерба для российских военных в этой стране; турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган делает то же самое в самом начале своего вторжения в сирийский анклав Африн; представитель Пентагона заявляет об «оборонительных действиях» США и международной коалиции в Дейр эз-Зоре, об отсутствии у американского командования желания «обрести новых врагов» (прежде всего, конечно, в лице России), равно как и вести наступательные операции в Сирии. Казалось бы, все сигналы для Кремля положительные – даже когда де-факто от американских снарядов гибнут российские граждане (по имеющейся информации, из частной военной компании «Вагнер»). Т.е. формально государственные интересы и «государевы люди» от РФ в Сирии не задеты. Это следует и из заявления представителя МИД Марии Захаровой, признавшей факт гибели россиян от американских ударов. Но это только на первый взгляд.

При том, что сильно ссориться с Россией и тем более вступать с ней в силовое противостояние в Сирии действительно никто не намерен, весьма определенно наращивается неблагоприятная для Кремля тенденция повышения уровня и масштабов вовлеченности США, Израиля и Турции (Франция пока в стороне) в боевые действия на территории этой арабской страны. С вполне отчетливым вектором – антиасадовским. Это означает нарастание прямой угрозы девальвации тех «военных успехов», которые были достигнуты проасадовской «тройкой» (Дамаск-Москва-Тегеран). Подчеркнем, что речь не столько о военной конфронтации с подразделениями «тройки» (впрочем, и в будущем нельзя исключать отдельных эпизодов прямого огневого контакта, подобных американским ударам по асадовцам и россиянам в Дейр эз-Зоре), сколько о сжатии пространства, о создании жестких барьеров на пути планируемого Дамаском расширения его территориального контроля (вернуть всю Сирию под свой контроль): на севере антиасадовский участок обеспечивает Турция при опоре на сирийскую оппозицию; к востоку от Евфрата – США и международная коалиция при опоре на повстанцев и курдов; на юге – Израиль своими ВВС жестко отжимает иранцев и другие шиитские формирования, де-факто создавая в южных районах Сирии условия, благоприятные для антиасадовских групп.

Теперь, когда практически исчез предлог для активизации наступательных боевых действий в виде борьбы с ИГИЛ (запрещенной, как известно, в России), обозначенный новый расклад становится долговременным: разумеется, вести фронтальное наступление на войска Асада в центральной Сирии и на российские базы на западе страны никто явно не планирует, но подтачивать стабильность режима Асада в контролируемых им районах будут и США с международной коалицией (посредством оказания помощи повстанцам) и Израиль (посредством нанесения ударов по асадовским и иранским объектам). Не говоря уже о сирийских повстанцах, которые вряд ли оставят в покое российские базы на западе страны. Заметим, что еще не известно, как поведет себя Эрдоган в случае обострения положения вблизи обозначенных им зон повышенного интереса для Турции.

Иными словами, даже а латентном состоянии, т.е. при отсутствии мощной вспышки боевых действий, в военном отношении для проасадовской «тройки» складывается ситуация стратегического тупика. Противники (или оппонентны) «тройки» готовы поддерживать этот статус-кво сколь угодно долго, не нуждаясь в его изменении силовыми методами. «Тройка» - напротив – оказывается в стратегическом проигрыше, поскольку любая активизация ею силовых рычагов за пределами зон ее контроля (своеобразного гетто) с целью навязать свое доминирование и провозгласить себя победителями будет провоцировать мощный ответный удар (помним о последнем инциденте в Дейр эз-Зоре).

Добавим к этому, что стратегический тупик «тройки» в военном плане дополняется тупиками политическим и, понятное дело, экономическим: похоже, что оппоненты Асада из числа сирийских повстанцев осознали тот факт, что при таком раскладе, когда мировое сообщество продолжает требовать ухода Асада и отказывает Дамаску в средствах на восстановление страны, время работает на противников сирийского режима. И на всех площадках (Женева, Астана, Сочи) они продолжают требовать ухода Асада. Попытки же асадовцев «отжать» лишнюю нефтяную скажину или перерабатывающий заводик, равно как и его же попытки усмирить повстанцев бочковыми бомбами (не говоря уже о химоружии) в «зонах деэскалации» будут получать жесткий отпор со стороны осваивающих новую роль США, Израиля и Турции (на подходе и Франция). Или боевое противостояние с ними с заранее известным исходом. На этом фоне для России вырисовываются безрадостные перспективы в Сирии. Выход из этого тупика только в обеспечении договоренностей режима с оппозицией. Если захотят Дамаск и Тегеран.