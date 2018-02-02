Сирия: конгресс в Сочи - будет ли продолжение?

Проходивший 29-30 января в Сочи Конгресс национального диалога в Сирии на удивление оказался событием весьма бурным. Демонстрация различных позиций, жаркие споры, выкрики с мест и даже потасовки заполонили видеотчеты в основном иностранных журналистов. И это при том, что в самом мероприятии отказались принимать участие представители настоящих (не «кукольных» - puppet opposition) оппозиционных группировок, ведущих боевые действия против режима Башара Асада (к слову, некоторые из таковых участвовали в ряде заседаний в Астане в минувшем году, а вот в Сочи ехать отказались). Не было и курдов из «Демократического союза», ведущих сегодня оборонительные бои против наступающей турецкой армии. Казалось бы, тишь да гладь наряду с «полным пониманием и конструктивным подходом» должны были царить на столь многочисленном (порядка полутора тысячи гостей-сирийцев). Так ведь нет: крики в зале «Да здравствует Россия!» перемежались репликами типа «Позор России, убивающей мирных сирийцев!».

Последние утверждения, понятное дело, клеветников опровергаются российскими МИД и Минобороны, которым, как мы знаем, надлежит доверять беспрекословно. Упомянутые ведомства говорят, что режим прекращения огня в «зонах деэскалации» в целом сохраняется, наносятся «точечные удары» по террористам, а сирийцы – опять же «в целом» - готовы к национальному примирению. Как бы то ни было, но неоспоримым тот факт, что большой сирийский сбор в Сочи, перенесенный с осени прошлого года на последние дни января, проходил на фоне активизации боевых действий армии Асада и российских ВКС в тех самых «зонах деэскалации» (Восточная Гута под Дамаском и в провинции Идлиб), введение которых называлось «большой дипломатической победой» России в Сирии. Напомним, что эти территории временного затишья боев были призваны являть собой и символизировать поворот страны от многолетней войны к миру. А тут нате вам – в результате атак асадовцев и российских «сушек», как сообщается, гибнут мирные жители, те самые, которые поверили в серьезность намерений гарантов «зон деэскалации» (в Гуте это Россия, а в Идлибе – Турция). Плюс к этому наступление Анкары при молчаливой позиции Москвы на Африн.

Во многом именно эти атаки асадовцев и россиян (наверняка также и иранцев) стали причиной (или предлогом) для руководства боевых оппозиционных групп и их политических организаций отказаться от поездки в Сочи. Впрочем, не только это: представители ведущих политических группировок оппозиции (в частности, так называемая «Эр-риядская группа», составляющая основу Сирийского комитета по переговорам – СКП, формально объединенного с «московской» и «каирской» платформами) утверждают, что, проводя сбор сирийцев в Сочи, Россия, мол, пытается вывести переговорный процесс из-под эгиды ООН с тем, чтобы обеспечить собственный контроль над ним. В Москве же уверяют, что таких мыслей на Смоленской площади отрадясь не было – Россия разве что стремится внести свой посильный вклад в налаживание переговорного процесса между сирийскими сторонами, который в конечном счете должен развиваться на площадке ООН в Женеве. Впрочем, подозревают Россию в коварных планах не только сирийские оппозиционеры, но и правительства ведущих стран мира, членов Совбеза ООН. Вот и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, заявил, что политическое решение сирийского конфликта может быть достигнуто лишь в ооновском формате - в Женеве, а не в Сочи.

Другой же причиной неприбытия СКП в Сочи стало, на наш взгляд, появление в последние пару недель альтернативной российской (сочинской) международной инициативы – так называемый документ «группы пяти». США, Франция, Саудовская Аравия, Иордания и Великобритания разработали и огласили 12 января в Вашингтоне документ, призванный стать «дорожной картой» выполнения резолюции СБ ООН 2254 по Сирии. Среди его главных пунктов - изменение формы правления в Сирии на парламентско-президентскую республику, децентрализация власти и проведение соответствующих реформ под внешним контролем. Официальный представитель СКП Яхья аль-Ариди поддержал документ, а Дамаск назвал его полностью неприемлемым. Для Дамаска путь к спасению Сирии по-прежнему лежит через Москву и Сочи. Кстати, и глава российского МИД назвал документ «пятерки» результатом «келейного сговора», который ведет к подрыву женевского процесса.

Понять позицию Дамаска не трудно, ибо только переговорные инициативы России (Иран и Турция от таковых, как правило, воздерживаются, предпочитая не терять время на разговоры, а реализовывать свои интересы на поле боя) дают шанс на выживание Асада. Другие альтернативные сценарии – даже такие компромиссные, как документ «пяти» (Сирия как президентско-парламентская республика) – по сути не оставляют шанса для сохранения семьи Асада у власти. Это показал даже большой сирийский сбор в Сочи при подавляющем участии «своих» (проасадовских сил) : любая попытка Москвы как-то расширить представительство сторон сирийского конфликта неизменно приводит к выплеску накала страстей и противоречий. Не трудно представить, что могло бы произойти в Сочи при участии реальной оппозиции.

Заход Москвы к поиску политического решения сирийского конфликта через Сочи оказался на данный момент малопродуктивным – несмотря на формальное провозглашение создания конституционной комиссии с участием главным образом проасадовских сил. Эта комиссия призвана продолжить свою работу в Женеве, пополняя свой состав с ходом времени за счет представителей оппозиции, без которых она не может претендовать на легитимность. Но этим уже должна будет заниматься команда ооновского спецпредставителя Стаффана де Мистуры.

Конгресс в Сочи, следует признать, продемонстрировал как минимум стремление и готовность России на данном этапе к налаживанию максимально представительного и следовательно конструктивного диалога между сирийцами. Без такого диалога и выработанных на его основе решений Россия обречена оставаться еще долго вовлеченной во внутрисирийскую бойню. Правда, реализуется это в противоречивом формате: МИД РФ ответственен за сбор в Сочи, а Минобороны РФ продолжает «бомбить террористов». Вырваться из этого формата Москве пока не удается. И все же признаки позитива начинают появляться даже в Сочи: например, при всех красивых и правильных описаниях будущего демократической Сирии в заключительном Заявлении конгресса не упоминается имя нынешнего сирийского президента. А это означает, что и в Москве все отчетливее сознают, что главным препятствием на пути сирийцев к примирению остается Башар Асад. При сохранении его у власти (и тем более при попытках продлить его пребывание в этом качестве) ни о каком примирении в Сирии речи быть не может – даже при нынешних и новых военных «победах» ирано-российского оружия на земле Сирии.

(Сокращенный вариант текста)