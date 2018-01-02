Пока основная масса россиян наслаждалась оливье, поглядывая время от времени на светящийся экран отечественного ТВ, в ставшем с некоторых пор "нашим дружественном" Иране разворачивались, набирая обороты, весьма драматические события - начавшиеся 28 декабря во втором по значимости городе Мешхеде массовые протестные выступления быстро охватили все крупные города, включая столицу Тегеран. Первоначальные лозунги, связанные с дороговизной и прочими социальными проблемами, быстро переросли в призывы политические - "Смерть диктатору!", "Реза Пехлеви (изгнанный в 1979 году шах Ирана - А.Ш.), мы ошибались!", "Нет Газе, нет Сирии и Ливану - да Ирану!" Выступавшие на митингах призывали власти покончить с вмешательством во внутренние дела соседних (арабских) стран и использовать финансовые ресурсы на восстановление иранской экономики. Более того, якобы временами появлялись лозунги с критикой России.



Протестующие нападают на штабы и места дислокации "святая святых" - Корпуса стражей исламской революции (КСИР), силовую опору режима аятолл, захватывают местные органы власти в провинциальных городах. По некоторым сведениям, сам рахбар Хаменеи якобы переправил свою семью в Турцию. В результате столкновений с полицией и подразделениями КСИР на данный момент погибли не менее 22 человек. Словом, ассоциации с событиями 1979 года, приведшими к падению шахского режима и воцарению аятолл, более чем очевидны. Вопрос - чем это закончится на сей раз?



В правящих верхах Тегерана - религиозных и формально светских - царит паника, сообщают западные телеканалы. Поначалу там назначили США и Саудовскую Аравию виновными в подстрекательстве и провоцировании восстаний. Чуть позднее к ним присоединили, понятное дело, Израиль. И не только потому, что это враги извечные для аятолл, но и потому, что из столиц этих стран на самом высоком уровне последовали сигналы четкой поддержки протестующих - от президента Дональда Трампа, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, от наследника саудовского престола принца Мухаммеда. Сигнал поддержки протестующих подан и из Брюсселя. Но вот в Москве мы наблюдаем спокойствие и затишье - разве что МИД РФ определил происходящее как "внутреннее дело Ирана" с призывом к внешним игрокам не вмешиваться.



Примечательно на этом фоне не столько вполне нейтральное заявление российского МИДа, сколько отсутствие комментариев активистов-блогеров из числа депутатов и сенаторов. Их нет по причине каникул? Вряд ли. Когда это такие пустяки, как каникулы, мешали депутатам и сенаторам вовремя отметиться в духе "мы победили" или "вот они - козни Запада". Нет, это, судя по всему, не тот случай: по-видимому, есть понимание серьезности и глубины последствий происходящего в Иране для России. А потому нельзя промахнуться с обвинениями и оценками. Вспомним, как в 1979 году в Москве радовались свержению проамериканского шаха, а получили аятоллу Хомейни, поспешившего назначить СССР "Малым Сатаной", который ненамного лучше "Большого Сатаны", то бишь США.



Происходящее сегодня в Иране высвечивает нечто большее - оправданность ставки Москвы на Тегеран в регионе в целом и особенно в Сирии. Взаимодействие с Тегераном по Сирии оказалось, следует признать, вынужденным из-за осознанной и принципиальной ставки на ... Башара Асада. Удержать последнего без взаимодействия с Ираном невозможно. Вот и сложилась "тройка" в составе Москвы, Тегерана и Дамаска. А противостоит ей международная коалиция в составе 67 государств, включая ведущие мусульманские страны.



Сегодня околовластные чиновники и эксперты в Москве затаили дыхание в ожидании двух негативных вариантов последствий: первый - восставшие свергают режим аятолл, выводят подразделения КСИР из Сирии, после чего режим Асада в Дамаске быстро прекращает свое существование (с соответствующими последствиями для России в виде закрытия двух ныне осваиваемых военных баз); второй вариант - режим подавляет восстание, разворачивается масштабная и затяжная гражданская война по той же схеме, что и в Сирии (там также начиналось в 2011 году). Аятоллы вынуждены собирать ныне разбросанные группировки КСИР (в Сирии, Ираке, Ливане) для защиты самих себя в самом Иране. Результат для режима Асада приблизительно тот же, но растянутый по времени. Для России также.



Такого поворота событий в Москве, понятно, никто не ожидал, когда принималось решение о вводе российских ВКС в Сирию - кстати, по настоятельной просьбе не только Асада, но и Тегерана, особенно командования КСИР. Режим аятолл в Москве привыкли рассматривать как устойчивый. Оказывается, все в этом Иране относительно. А главное - как свергали шаха когда-то, также иранцы вполне могут свергнуть и доставших их своим мракобесием аятолл. Но другую ошибку в Москве предвидеть было можно: делать ставку на шиитский Иран для поддержки также формально шиитского руководства Сирии (Башара Асада) означало заведомо противопоставлять себя суннитскому большинству в мусульманском мире (порядка 85 процентов мусульман - сунниты).



Итак, официальные блогеры в Москве молчат. И слава Богу: можно надеяться, что начинают извлекать уроки из ближневосточных перипетий.

