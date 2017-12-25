Как и кого накажет Трамп за голосование по Иерусалиму

Резолюция Генассамблеи вызвала резкую реакцию Белого дома. Примечательно, что еще в ходе обсуждения проблемы Иерусалима в Совбезе ООН администрация Дональда Трампа заявила, что запомнить всех голосовавших против нее с тем, чтобы учитывать эту позицию при рассматрении вопроса о выделении американской помощи. Да и Ники Хейли, представитель США при ООН, предупредила в своем Twitter в преддверии голосования на Генассамблее, что Вашингтон возьмет на заметку страны, которые проголосуют против США. Вот что она написала дословно: "Нас всегда просят в ООН делать еще больше и еще больше давать. Так что когда мы принимаем решение выполнить волю американского народа о том, где разместить НАШЕ посольство, мы не ожидаем, что те, кому мы помогли, выступят против нас. В четверг будет голосование, критикующее наш выбор. США будут брать голосующих на карандаш".Еще более впечатляющим представляется отрывок из ее выступления по следам голосования: "США запомнят день, когда их сделали мишенью для атаки на Генассамблее просто за то, что мы реализовали свое право суверенной страны. Мы вспомним об этом, когда нас призовут снова сделать самый большой в мире взнос в бюджет ООН. И мы вспомним о нем, когда множество стран снова придут к нам с протянутой рукой, как они часто делают, и попросят, чтобы мы заплатили даже больше и употребили ради них свое влияние".Вопрос серьезный, да и выглядит так, как будто он укладывается в предвыборные обещания самого Трампа, пообещавшего перестать бросать деньги американского бюджета на ветер с помощью "бездельников ООН". Вот как он выражал такую позицию: "Людям обрыдло, что США - людям, которые здесь живут, нашим прекрасным гражданам, которые любят нашу страну, - им обрыдло, что нашу страну используют. Мы больше не дадим себя использовать!" И довлял: "Пусть они проголосуют против нас, и мы много сэкономим. Нам все равно!"О каких цифрах (читай - суммах) идет речь? Прежде всего, заметим, что взнос США составляет 22 процента бюджета ООН. К тому же почти треть расходов этой международной организации на миротворческие операции также покрывают Соединенные Штаты. А вот и частичная, но показательная социология отношения американцев к ООН: в 2016 году 64% граждан этой страны относились к этой организации положительно; 29% смотрели на нее "косо" и считали "сборищем нахлебников". Понятно, что значительная часть так настроенных американцев голосовали за Трампа, да и, пожалуй, готовы поддержать его в противостоянии с оппонентами по вопросу о Иерусалиме.Дело в том, что американцы давно спорят о том, что и сколько им ожидать от получателей их помощи, а также стоит ли наказывать тех, кто порой идет наперекор Америке на международной арене, или смотреть на это сквозь пальцы, поскольку внешняя помощь часто приносит пользу и самим США. Газета Christian Science Monitor в этой связи задается вопросом: со стороны Америки и американцев такая помощь -"альтруизм или один из инструментов в стратегии глобальной сверхдержавы?" Газета подчеркивает, в результатах голосования по Иерусалиму нет ничего непредсказуемого для США. Необычна лишь суровость тона Трампа и задор, с которым он бросает вызов мировому сообществу. Christian Science Monitor приводит следующее мнение профессора американской истории Дорон Бен-Атар: "В голосовании в ООН не было ничего необычного, США не раз оказывались в изоляции и прежде, особенно по Израилю, и в этом смысле в идее сокращения помощи нет ничего нового. Рональд Рейган пришел в 1981 году к власти с такой же мыслью: что США предлагают помощь, а потом те, кто ее получили, взамен начинают нас унижать". Разница лишь в стилистике: в отличие от Рейгана Трамп не стесняется в выражениях.Позицию "несистемного" (для внутренней политики США) президента, впрочем, поддерживают и многие вполне "системные" политики и чиновники. Среди них - бывший представитель США в ООН Джон Болтон. В последнее время он работает комментатором на телеканале Fox News. Так вот Болтон призывает Трампа подумать, каким агентствам ООН Америка должна "отрезать деньги", а из каких выйти вообще. В целом же, утверждает Болтон, после голосования по Иерусалиму Вашингтону следует проталкивать идею введения добровольных взносов в бюджет ООН вместо нынешних обязательных. Поддержал Трампа и Фрэнк Гэффни, который при Рейгане был замминистра обороны, а сейчас возглавляет консервативный Центр политики в сфере безопасности. В комментарии для Christian Science Monitor он отметил следующее: "Президент Трамп правильно дал понять, что если кто-то предпочтет быть против нас, а не с нами, это ему дорого обойдется".Впрочем, как и ожидалось, инициатива Трампа по Иерусалиму вызвала противоречивые реакции в Вашингтоне. Протесты против нее слышатся из либерального лагеря: бывший директор ЦРУ (при Бараке Обаме) Джон Бреннан обрушился на администрацию Трампа за "возмутительное" обращение с ООН. А Джо Скарборо, ведущий утренней передачи либерального канала MSNBC, просто обрушился на Хейли за то, что она, по его словам, угрожает Генассамблее. Он назвал ее "не дипломатом", которая "позорит Соединенные Штаты". И пояснил следующее: страны, которым грозила Хейли, "понадобятся нам в связи с Ираном. Нам нужна будет их помощь по Северной Корее. Мы, возможно, снова будем нуждаться в их помощи в Сирии. Мы будем нуждаться в них в тысяче мест. И да, они будут нуждаться в нашей помощи тоже. И знаете что: мы не сможем работать сообща, если Никки Хейли будет унижать там США, угрожая нашим союзникам из-за необязательной резолюции. Это прямо как твиты Дональда Трампа. Каждый ответ должен быть ядерным. Никаких нюансов!". Пикантность ситуации, однако, в том, что в 90-е годы Скарборо, будучи конгрессменом-республиканцем, внес в 1995 году проект резолюции, в котором предписывал правительству США через четыре года закрыть американское представительство при ООН и передать все его функции Госдепу. Консерваторы-республиканцы припомнили ему этот эпизод.Разобраться с традиционными и потенциальными получателями американской помощи Вашингтону будет, судя по всему, не просто: дело в том, что сокращение американской помощи таким странам, как Египет, Иордания или Афганистан, проголосовавшим за резолюцию, будет равносильно тому, чтобы "выколоть себе глаз, чтобы у тещи зять был кривой", считает упомянутый историк Бен-Атар. И поясняет: "Мы поддерживаем египетское правительство не потому, что оно нам нравится, и не от доброты душевной. Мы делаем это отчасти из-за обязательств, которые мы дали, когда они примирились с Израилем. Но в основном потому, что Египет - это крайне важная страна в регионе, который крайне важен для нашей национальной безопасности".Эксперты отмечают, что Госдеп довольно скоро попытался смягчить свой тон в оценке происходящего: по словам пресс-секретаря ведомства Хезер Науэрта, администрация поручила своим специалистам "изучить разные варианты дальнейших отношений с другими странами", и что "голосование в ООН будет не единственным фактором, которой администрация примет во внимание в наших внешних сношениях".Примечательно и то, что среди критиков инициативы Трампа по Иерусалиму немало американских евреев. Согласно данным опроса American Jewish Council, лишь 16 процентов из них поддерживают немедленный перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.36 процентов выступают за перенос посольства "в будущем в зависимости от прогресса в мирных переговорах между Израилем и палестинцами". Но самое любопытное в другом: 44 процента высказываются в принципе против перемещения посольства. Показательна такая акция, как заявление 170 профессоров иудаистики в американских вузах, авторы которого огорчены решением Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, поскольку "город имеет одинаково колоссальное религиозное и эмоциональное значение для евреев, мусульман и христиан. Это средоточие национальных чаяний и евреев, и палестинцев". Среди критиков - еврей Берни Сандерс, баллотировавшийся в прошлом году в президенты США. Он заявил, что план Трампа может нанести непоправимый вред мирным переговорам между израильтянами и палестинцами.Аналитики приходят к выводу, что, как пишет The Washington Post, нет ничего нового в том, что американские евреи не активно поддерживают курс Трампа: 71 процент из этой среды голосовали за его соперницу Хиллари Клинтон. Лишь 22% евреев называют себя консерваторами или тяготеют к правым. В этом контексте утешить себя Трамп может только тем фактом, что его решение перевести посольство в Иерусалим поддерживают 53% американских христиан-евангелистов.Впрочем, германское издание Der Spiegel называет голосование в ООН по Иерусалиму "фарсом". Автор статьи в издании пишет следующее: "Свое решение Трамп ни в коем случае не связывал с тем, чтобы признать Иерусалим столицей Израиля. Более того, он ясно подчеркнул, что возможность того, что в случае мирного соглашения между Израилем и Палестиной Восточный Иерусалим станет столицей палестинского государства, остается открытой... Таким образом, высказанный в резолюции ООН призыв к тому, что в отношении международно-правового статуса Иерусалима не должны приниматься односторонние решения и, более того, окончательный статус города должен определяться путем переговоров согласно соответствующим резолюциям ООН, является излишним. Потому что именно этой точки зрения по-прежнему придерживаются и США. К тому же еще неизвестно, когда состоится объявленный Трампом перенос посольства в Иерусалим".Напомним, что одновременно с декларацией по Иерусалиму Трамп подписал исполнительный указ о продлении моратория на перенос посольства США в Святой Город на очередные шесть месяцев. Пока не создана структура для дипломатического ведомства. За этими шестью месяцами могут последовать еще шесть ...(Источник инфографики - сайт Би-Би-Си)