Сирия: территориальный раскол (инфографика)

Последний инцидент 13 декабря в небе к востоку от Евфрата (зона контроля международной коалиции во главе с США) выглядел, пожалуй, как самый опасный. По американской версии событий, истребители F-22 Raptor провели перехват боевых самолетов российских ВВС в воздушном пространстве Сирии. Это случилось после того, как два штурмовика Су-25 пересекли «линию деэскалации», проходящую по реке Евфрат и разделяющую зоны, в которых, по условиям двустороннего соглашения, могут действовать силы возглавляемой США международной коалиции и куда не могут залетать российские самолеты.По словам подполковника Дэмиена Пикарта, представителя Центрального командования ВВС США, "после того, как российские Су-25 пересекли линию деэскалации, они были немедленно перехвачены двумя (истребителями) F-22A Raptor, обеспечивавшими прикрытие наземных сил, проводивших операцию по уничтожению (боевиков) "Исламского государства". Американские истребители совершили "множественные маневры", одновременно выпуская предупредительные и тепловые ракеты «в непосредственной близости от российских самолетов», для того, чтобы вынудить Су-25 покинуть воздушное пространство, контролируемое силами коалиции. При этом американские пилоты связывались с российскими по каналам экстренной связи.Российская версия, понятно, иная: "пара штурмовиков Су-25 на высоте 3300 метров сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Маядин (западный берег реки Евфрат). Вдруг неожиданно со стороны восточного берега реки к ним приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25. Выполнявший на высоте 10 000 метров задачи воздушного прикрытия российский истребитель Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район".Важно, однако , иметь в виду главное: еще в ноябре стороны договорились о том, что россияне останутся на западной стороне Евфрата, а силы коалиции будут действовать на востоке. При этом очаги действий сирийской оппозиции сохраняются весьма значительными. Армия Асада и Россия с Ираном, судя по всему, контролируют часть побережья страны. Север - район Идлиба - находится под контролем Турции. Все это потенциальные очаги боевых действий.