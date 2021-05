Франция: Республика против «политического ислама»

Часть I.

Две острые проблемы – «политического ислама», как разновидности религиозного радикализма, и коронавируса – , по своей сути, во многом схожи в своем разрушительном воздействии на общество: эпидемия поражает отдельных людей и целые группы населения (например, пожилого возраста), а активизация исламских радикалов в сфере политики неизбежно направлена на поражение, деструкцию всего общества, его традиций и устоев. Об остроте противостояния свидетельствуют длительность дебатов в Национальном собрании (135 часов) и результаты голосования: 347 депутатов высказались за проект президента и правительства, 151 – против, 65 – воздержались [1]. Не исключено, что в Сенате, где у партии Макрона нет большинства, прохождение законопроекта окажется еще более трудным. Это не удивительно: глава МВД Ж. Дарманин описал документ как «исключительно сильную светскую атаку (secular offensive)» (на сторонников политического ислама во Франции – А.Ш.), пояснив, что это «жесткий текст, но необходимый для Республики» [2].

Светские ценности и «свобода слова»

Свою, по сути, программную речь, произнесенную 2 октября 2020 г. и посвященную «борьбе с сепаратизмом», президент Макрон готовил долго, обсуждая ее содержание с политиками, экспертами и исламоведами. Поскольку она касалась в основном проблемы исламизма во Франции, то все акценты в терминах и определениях были тщательно выверены. Главная забота президента в этом плане – обеспечить мирное сосуществование пятимиллионной (самой крупной в Европе) мусульманской общины с другими категориями французского населения на базе республиканских ценностей. «Мы должны бороться с исламистским сепаратизмом, - заявил президент. – Этот осознанный, теоретически обоснованный политико-религиозный проект материализуется в виде повторяющихся отклонений (его последователей – А.Ш.) от ценностей Республики, что выражается в формировании, по сути, параллельного (контр)общества (counter-society). Это следует из таких действий, как создание препятствий для посещения детьми (государственных – А.Ш.) школ, развитие отдельных спортивных и культурных программ на уровне коммун, которые используются для продвижения принципов, которые не соответствуют законам республики. Это идеологическая обработка и, как следствие, отрицание наших принципов, гендерного равенства и человеческого достоинства. Проблема в этой идеологии, которая утверждает, что ее собственные законы выше законов республики» [3].

Французские власти предлагают сегодня самый радикальный и масштабный план решения одной из острейших проблем страны. Предшественники Макрона не решались на подобные действия - данная проблематика на протяжении последних десятилетий оставалась одной из наиболее актуальных и востребованных разве что в экспертной среде [4].

Казалось бы, президент призвал бороться отнюдь не с исламом, а с его искажениями (основные тезисы ниже), за интересы всех граждан Республики, включая мусульман. И все же речь вызвала противоречивую реакцию: поскольку она была произнесена до совершения во Франции двух наиболее громких за последнее время терактов (обезглавливания учителя в пригороде Парижа 16 октября и нападения на священников и паству в церкви Нотр-Дам в Ницце 29 октября), то политические оппоненты Макрона восприняли ее как демарш властей в преддверии президентских выборов 2022 г., а некоторые и как «потворство крайне-правым группировкам» [5]. Между тем, важно подчеркнуть, что «изложить свои мысли о секуляризме и исламе в широкой речи» Макрон обещал с первых дней своего пребывания в Елисейском дворце [6]. Фраза же президента о том, что «ислам находится в состоянии кризиса во всем мире» вызвала протестную реакцию и в мусульманских странах, и в широких слоях мусульманской общины Франции. Последние увидели в предложениях Макрона «стигматизацию мусульман» как религиозной группы, а также намерение ограничить свободу слова в стране. Более того, часть общины сочла тезисы Макрона неуместными еще и потому, что он, по их мнению, своими действиями «выталкивает мусульман на передовую линию внутриполитической борьбы во Франции» [7]. На этой волне широких возмущений и вступил в перепалку с французским президентом турецкий лидер Р.Т. Эрдоган [8].

Для более яркого символизма законопроект был вынесен на рассмотрение Нацсобрания 9 декабря 2020 г. - в день 115-й годовщины Закона о разделении Церквей и Государства 1905 г., который считается одной из важнейших ценностей Республики – ее светский характер (laïcité). «Светскость – это цемент единой Франции, - пояснил Макрон. – Нам нельзя попадаться в западню, уготовленную экстремистами, которые стремятся стигматизировать мусульман» [9]. При этом важно подчеркнуть, что в тексте документа - в отличие от речи Макрона - не используется словосочетание «исламистский сепаратизм», чтобы избежать его восприятия как направленного против мусульман. Между тем в сопровождающем законопроект представлении правительства конкретно говорится о «радикальном исламизме». Перечислим основные положения нового подхода властей Республики к данной проблеме, отраженные в проекте упомянутого закона.

Часть II.



Дебаты в Сенате, где преобладают политики правого толка, еще больше повысили градус противостояния по вопросу о роли и месте ислама во французском обществе. Оно стремится сохранить и укрепить свои базовые принципы «свободы, равенства и братства» на основе светскости (отделения религии и церкви от государства). С различными направлениями христианства этот вопрос давно и основательно решен, но со сторонниками пророка Мухаммеда, которых в стране насчитывается более пяти миллионов, обстоит сложнее. Само понятие свободы вероисповедания трактуется в мусульманской среде по-разному: одни (умеренные) готовы признать приоритет и незыблемость принципов Республики, исповедуя свою религию в очерченных законами рамках (дома и в специально отведенных местах), а другие (радикалы, исламисты) – настаивают на «своем неотъемлемом праве» не только воздействовать религиозными постулатами на общественную жизнь во Франции, но и в каких-то случаях подчинять ее «требованиям Корана». Найти компромисс, расставляющий акценты в этой системе координат, призвана предложенная правительством «Хартия Принципов». Ее принятие руководством исламских организаций власти рассматривают как основание для продолжения их финансирования со стороны государства. Документ из 10 пунктов назван Макроном «основополагающим текстом для определения отношений между Государством, Исламом и Францией» [1]. В нем выделяется особая значимость такого постулата, как отделение религии от государства и перечисляется целый ряд необходимых, с точки зрения правительства, мер [2].

Дебаты в верхней палате, однако, развивались по несколько иной траектории: многие сенаторы сочли недостаточными предложения правительства и приняли решения/рекомендации, которые не только радикалы, но и часть умеренных в мусульманской среде называют проявлением исламофобии. Чтобы снять остроту возникшей проблемы, правительство намерено вернуть спорный документ в Национальное собрание, которое по конституции утверждает окончательную версию любого законопроекта.

Сенат и проблема «исламофобии»

Обсуждение правительственной инициативы о «борьбе с сепаратизмом» в обеих палатах парламента не только обозначило остроту самой проблемы политизации ислама в стране, но и отразило отношение к ней во французском обществе. Так, если при голосовании в Национальном собрании 16 февраля треть депутатов (а с учетом воздержавшихся и больше трети) сочли законопроект дискриминирующим мусульманскую общину страны, то две трети сенаторов (208 против 109) наоборот назвали предложенные правительством меры недостаточными. И предпочли ужесточить законопроект посредством внесения в него весьма резонансных и болезненных для мусульманского сообщества дополнений. В результате обе палаты, по сути, вступили в противостояние по данной проблеме, а правительство и президент стараются играть роль посредников между ними. Иными словами, сам законопроект и его авторы уже не выглядят «ярыми исламофобами» в глазах сторонников тех мусульманских организаций, которые отказались принять упомянутую «Хартию принципов» [3]. Теперь их гнев обращен против сенатского большинства.

Утвержденные верхней палатой 12 апреля дополнения в правительственный законопроект заметно ужесточают его изначальную версию. Так, например, они расширяют законодательно оформленный еще в 2004 г. запрет на демонстрацию религиозных символов, включая ношение в школах одежды, указывающей на принадлежность к определенной вере [4]. Теперь, по идее сенаторов, не должны закрывать свои лица не только школьники, но и сопровождающие их взрослые при выходе за пределы учебных заведений, во время спортивных мероприятий и т.д. Кроме того, декларируется запрет на ношение в общественных бассейнах сплошных купальников (burkini), дискриминирующих женщин по отношению к мужчинам. Сенаторы от президентской партии «Республика на марше» воздержались при голосовании по этим позициям, а глава МВД Ж. Дарманин подчеркнул, что правительство не согласно с предложенным запретом выражать религиозную принадлежность граждан в общественных местах [5]. Сенатское большинство требует вывести религиозные практики (моления) за пределы помещений государственных высших учебных заведений и «других не предназначенных для этого мест» [6].

В сфере политики сенаторы предлагают запретить ведение избирательных кампаний на основе платформ, противоречащих идеям «национального суверенитета, демократии и светскости», запретить потенциальным кандидатам, демонстрирующим религиозные символы, участие в выборах и публичных мероприятиях. Иммиграционные власти наделяются правом не возобновлять разрешения на пребывание в стране лицам, отвергающим республиканские принципы, а социальные службы – правом отказывать в предоставлении льгот семьям в случае частых пропусков детьми занятий в школах в пользу домашнего обучения [7]. Показательно, что сенаторы левого толка, а также правозащитные группы выступили против одобренной верхней палатой версии законопроекта. Критиков поддержал и национальный филиал Amnesty International France (AIF) [8].

«Братья-мусульмане» идут ва-банк

