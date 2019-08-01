











Кавказ - невероятно толерантный регион по отношению к евреям. Здесь никогда не было еврейских погромов и удивительно хорошо относились к евреям.

Между тем, евреи живут на Кавказе с древних времен. Известно, например о крупной общине иудеев в грузинском городе Мцхета еще в I веке нашей эры.

Кавказских евреев можно разделить на две группы.

Первая - горские евреи (Джуур), некогда жили они практически по всему Северному Кавказу, но в основном, в южном Дагестане и в Азербайджане. Условной столицей их называли Дербент - древний город, где горские евреи еще лет сорок назад составляли почти половину населения. Ныне большинство из этого 300-тысячного народа репатриировалось на историческую родину в США и Израиль, где составили особую общину.









Говорят горские евреи на особом языке, диалекте татского, родственном персидскому. Считается, что и переселил иудеев на Кавказ в V веке нашей эры персидский шах - для улучшения экономической ситуации в своих северных владениях. По одной из версий, именно под воздействием горских евреев в свое время приняли иудаизм кочевники-хазары из прикавказских степей.

Вторая группа - грузинские евреи эбраэли - ებრაელი. По преданию, бежали на Кавказ еще за пятьсот лет до нашей эры, спасаясь от преследований вавилонян и их жестокого царя Навуходонасора. Говорят на собственном диалекте грузинского языка - киврули, смеси картвельского и иврита. Раньше жили в западной Грузии - в Кутаиси, Они, Цхинвали, где построили целые еврейские кварталы с синагогами.

В 70-90-е годы эбраэли по экономическим причинам также массово уехали в Израиль, где живут отдельной общиной, отличной от других иудеев. Сегодня еврейская диаспора Грузии - всего лишь несколько тысяч человек, живущих, по большей части, в Тбилиси.

Если кто помнит момент в фильме Мимино, когда герой Вахтанга Кикабидзе звонит в Телави и случайно попадает на Исаака из Тель-Авива - так вот Исаак на том конце провода и есть покинувший родину кутаисский грузинский еврей...

Кавказские евреи издавна были искусными ремесленниками, врачами, купцами, землепашцами. А многие иудеи становились и опытными войнами, защищавшими свою кавказскую родину от нашествия врагов - Тамерлана, Надир-Шаха, турок-османов.









В любом случае, кавказские евреи всегда отлично владели оружием и славились своей джигитовкой. За это их всегда уважали и ценили жившие бок о бок с иудеями кавказские народы.

Горские евреи, например, быстро и охотно перенимали обычаи и традиции кавказских горцев. Зачастую незнающему человеку в XIX столетии отличить горско-еврейский аул от мусульманского или христианского можно было лишь по присутствию в нем синагоги.







Кавказские евреи в XIX столетии.

Любопытно, что в Израиле многие горские евреи стали отличными солдатами - на кавказской родине они отлично научились обращаться с оружием и обрели боевой дух. А многие в силу соседства с исламскими народами еще и неплохо знали арабский язык - язык главного противника Израиля...

Интересно, что преследования иудеев на Кавказе не было и при Российской Империи, когда кипели еврейские погромы, и при СССР, с его национальной политикой. Еврей тут мог легко занимать любую самую высокую должность. Единственное, горских евреев в Дагестане пытались записывать татами, что вызывало их искреннее возмущение ("Мы не таты, мы - отдельная нация!").