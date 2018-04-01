Дипмиссии стран НАТО в РФ вспомнили о "клетке Фарадея"

Растущее недоверие между странами НАТО и РФ активизировало практику обмена зеркальными ответами по высылке дипломатов. Возрождаются, похоже, и некоторые прежние методы работы в дипмиссиях "на местах", оставленные, казалось, во временах холодной войны.



Как сообщила популярная испанская газета El Pais, после долгих лет забвения в посольстве Испании в Москве, например, вновь заработало спецпомещение - изолированная комната, предназначенная оберегать тайну конфиденциальных бесед от утечек и шпионских прослушек. Неназванные источники рассказали газете, что на реанимировании этой «клетки Фарадея», напоминающей больше бункер - с полной электромагнитной изоляцией, испанские службы безопасности настаивали, начиная с 2014 года.



Закрытое после распада СССР, это спецпомещение, по утверждениям источников, за многие годы превратилось в пыльный склад архивных документов. Ее восстановление требовало немало вложений. В этом ключе, вероятно, первоначально мыслили и в испанском МИДе, отмахнувшись от рекомендации и не воспринявшие призывы всерьез.



Тем не менее, в феврале текущего года, как утверждается, спецпомещение было все же спешно отремонтировано и введено в эксплуатацию. Официальные представители дипломатической миссии ЕС от комментариев для газеты воздержались, заявив, что «не комментируют меры безопасности, предпринимаемые представительством ЕС в России».



Уточним, что принцип действия так называемой "клетки Фарадея" достаточно прост, но эффективен. "Устройство" представляет собой защитную клетку, изготовленную из обладающего высокой электропроводностью металла, и, как правило, заземленную. Замкнутое экранированное пространство "клетки" исключает любое проникновение электрического поля внутрь.



Стоит вспомнить в этой связи сообщение британской The Telegraph - относительно того, что министр по делам Brexit Дэвид Дэвис использует чемоданчик, также изготовленный по этому принципу. Содержимое его надежно защищено устройством, экранирующем аппаратуру от внешний электромагнитных полей. Устройство безотказно блокирует все беспроводные, GPS и WiFi-сигналы.

