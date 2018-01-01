Иран: конец Исламской революции?

В новогодние праздники (по христианской традиции) продолжали нарастать массовые протесты в Иране. Начавшись 28 декабря как выступления против дороговизны жизни, они распространились на многие крупные города, включая столицу Тегеран, выйдя за рамки социально-экономических требований: протестующие - особенно студенты столичного университета - затребовали политических преобразований. И в первую очередь - свержение теократической системы правления во главе с рахбаром Хаменеи.



Одним из главных требований протестующих стал призыв к властям отказаться от экспансионистской политики в регионе - вывести войска из Сирии и Ирака, прекратить содержать Хизбаллу в Ливане и оказывать помощь йеменским хуситам. Вырученные средства должны пойти на поддержание экономики страны и улучшение положения ее граждан.



Примечательно, что власти угрожают жестким ответом демонстрантам, но пока прибегают к силе только в ограниченном масштабе. Одной из форм противодействия протестам становятся спешно организованные контрпротестные манифестации с требованием "Смерть иностранным агентам". Бойцы силовых структур, типа Басиджа или Корпуса стражей исламской революции (КСИР) запускаются в дело, судя по всему, только в крайних случаях, например, для охраны правительственных зданий. На данный момент СМИ сообщают о 12 погибших среди протестующих.



Не является неожиданной и реакция на происходящее со стороны России и стран Запада - она стандартна для подобных ситуаций, отработана на предыдущих эпизодах массовых протестных движений под названием "Арабская весна". Заметим, что власти Тегерана и его аятоллы активно поддерживали эти движения в арабских странах, утверждая, что они, мол, стали продолжением Исламской революции в Иране 1979 года. Теперь, похоже, массовые протесты бумерангом возвращаются с Иран с целью положить конец затянувшейся исламской революции в этой стране. Официальные СМИ Ирана утверждают, что демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы в "интересах внешних сил". Государственное телевидение показывает кадры акций протеста, однако акцентирует внимание на молодых людях, нападающих на банки или сжигающих иранский флаг.



На этом фоне МИД РФ уверен, что демонстрации в Иране спровоцированы извне. В официальном заявлении российского МИД говорится о недопустимости внешнего вмешательства, дестабилизирующего обстановку. Москва также одобрила такие действия властей в Тегеране, как блокировка социальных сетей. В отличие от Кремля администрация Белого дома в Вашингтоне выражает сочувствие протестующим, а президент Дональд Трамп так определил причины происходящего на своей странице в Twitter: "Великий народ Ирана "изголодался" по еде и свободе, страдает от репрессий, от захвата властью людьми, разбазаривающими материальные блага и не соблюдающими права человека". Тема происходящего в Иране захватывает все больше Белый дом и Трампа лично. Вот как он описывает суть проблемы: "Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключенную между ним и администрацией Обамы. Великий иранский народ подвергался репрессиям в течение многих лет. Они страдают от голода и от отсутствия свободы. Иранцы хотят еды и свободы. Их лишают не только прав человека, но и богатств Ирана. Настало время для перемен".



По мнению самого президента США и его команды, нарастание протеста вызвано осознанием гражданами Ирана того, какой экономический ущерб они несут из-за поддержки Тегераном терроризма. Надо полагать, Трамп имеет в виду финансирование Тегераном ливанской группировки Хизбалла, всякого рода шиитских группировок в Ираке, а также движения хуситов в Йемене. МИД Ирана живо откликнулся на выпад американского президента, назвав поддержку им протестов в стране "лживой и оппортунистической". Президент Ирана Хасан Роухани назвал Трампа "врагом иранской нации с головы до пят".



Мировые СМИ широко освещают высказанный иранским президентом тезис о том, что его сограждане имеют конституционное право на свободу выражения и мирный протест. Затем иранский президент пояснил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. При этом он заявил, что "врагов Ирана злят его триумф, успехи и прогресс". И в конце концов пригрозил демонстрантам расправой: "Наш народ разберется с этим меньшинством, которое распевает лозунги, суть которых противоречит устремлениям иранцев и оскорбляет ценности нашей революции".



Говоря о внешнем вмешательстве и подстрекательстве, Роухани в первую очередь имел в виду арабские монархии во главе с Саудовской Аравией. По его словам, агенты королевства пытались "спровоцировать беспорядки" в Иране. В частности, он сказал следующее: "Саудовцы откровенно заявляли, что создадут проблемы в Тегеране". Разумеется, ушат грязи вылит и в адрес Израиля. Это и понятно, поскольку израильский премьер Биньямин Нетаньяху публично высказался в поддержку массовых протестов в Иране. По его словам, если власть в Тегеране сменится, между израильским и иранским народами установится дружба. При этом, подчеркнул Нетаньяху, Израиль не вмешивается во внутренние дела Ирана.



Напомним, что до Исламской революции 1979 года Израиль и Иран были ближайшими союзниками и партнерами в регионе. Вспоминая эти времена, Нетаньяху говорит следующее: "Этот режим отчаянно пытается посеять ненависть между нами. Но у них не получится. И когда этот режим падет, а однажды он падет, иранцы и израильтяне вновь будут отличными друзьями... Я желаю иранскому народу успехов в их благородной борьбе за свободу".



По поступающей информации, протесты охватили несколько десятков городов, среди которых самые крупные - Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт. Арестовано порядка 400 человек, 200 из которых задержаны в ночь на понедельник в Тегеране.



Происходящее в Иране может подтолкнуть российские власти к осознанию хрупкости партнерства с этой страной в ее противостоянии блоку суннитских монархий в Заливе. Если предположить, что протестное движение, если и не свергнет режим, но окажет на него какое-то влияние в направлении снижения аппетита аятолл в Сирии и Йемене, то этот поворот может оказать негативное воздействие на положение России, в частности, в Сирии. Заметим, что в ходе демонстраций нередко поднимаются антироссийские флаги.

