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Как долго продержится Иран под ударами США? (Инфографика)

07.01.2020
Тем временем, Пентагон приступил к переброске своих тяжелых бомбардировщиков Б-52 на авиабазы ближе к Ирану (в частности, на остров Диего-Гарсиа в Индийском океане). А парламент Исламской республики принял резолюцию с квалификацией всех американских солдат в регионе как "террористов". Документ можно толковать не только как "выражение эмоций", но и как практическую подготовку к нанесению удара по американским базам. Дональд Трамп пообещал ответить жестко и незамедлительно. Как долго продержится Иран в случае прямого военного столкновения с США?

Инфографика Военный потенциал США и Ирана

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Александр Шумилин, руководитель Центра «Европа-Ближний Восток» Института Европы РАН, доктор политических наук
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