Как долго продержится Иран под ударами США? (Инфографика)

Тем временем, Пентагон приступил к переброске своих тяжелых бомбардировщиков Б-52 на авиабазы ближе к Ирану (в частности, на остров Диего-Гарсиа в Индийском океане). А парламент Исламской республики принял резолюцию с квалификацией всех американских солдат в регионе как "террористов". Документ можно толковать не только как "выражение эмоций", но и как практическую подготовку к нанесению удара по американским базам. Дональд Трамп пообещал ответить жестко и незамедлительно. Как долго продержится Иран в случае прямого военного столкновения с США?