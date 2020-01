США – Иран: битва за Европу

Аннотация: Выход администрации США из договоренности международного сообщества с Ираном не обрушил «ядерную сделку», но изрядно подорвал ее. Возможности Евросоюза спасти договоренности все чаще ставятся под вопрос. Европа становится полем политических сражений между США и их ближневосточными союзниками, с одной стороны, и Ираном, с другой. Европейские политики пытаются нащупать формулу компромисса.

Ключевые слова: Иран, ядерная программа, США, Евросоюз, СВПД

Общеевропейский ответ на выход администрации США из международного соглашения по ядерной программе Ирана был дан 17 мая 2018 года на саммите Евросоюза в Софии. Там и тогда главами государств-членов ЕС было принято решение продолжить выполнение условий договоренности с Ираном трехлетней давности (Совместный Всеобъемлющий План Действий – СВПД) вопреки призывам администрации Дональда Трампа последовать его примеру и выйти из договоренностей с Ираном. В сложившейся ситуации европейцы полагают, что перспектива возвращения Тегерана к обогащению урана может стать реальной и долгосрочной угрозой для безопасности стран Старого света.

Европейские корпорации начинают паниковать

В обобщенном виде резко отрицательная реакция Евросоюза на демарш администрации Дональда Трампа была выражена председателем Евросовета Дональдом Туском. В частности, он заявил следующее: «В отношении ядерной сделки с Ираном мы пришли к единодушному согласию о том, что ЕС должен оставаться в рамках СВПД так долго, пока Иран полностью выполняет свои обязательства по этому документу. Кроме того, комиссии дан зеленый свет мобилизовать все возможности для отстаивания европейских интересов в случае нанесения им ущерба… Реальная геополитическая проблема – это не когда у вас непредсказуемый противник или враг или партнёр, а когда ваш ближайший друг непредсказуем. Сейчас это не шутка. Это суть нашей проблемы сегодня с нашими друзьями на другой стороне Атлантики» [1].

Действие американских санкций должно возобновиться 6 августа текущего года. Речь идет о наборе карательных мер в отношении тех американских и иностранных компаний, которые продолжат к тому времени свою деятельность на рынке Ирана – от значительного штрафа (американским компаниям) до лишения прав сбывать свою продукцию на американском рынке для иностранных корпораций. Европейские компании, скорее всего, не станут исключением. Это, в частности, следует из заявления советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. В своем интервью для телекомпании CNN, он пояснил, что санкции вполне могут быть наложены на европейские компании. И добавил: «Это зависит от поведения правительств данных европейских государств» [2].

Серьезная паника в среде крупнейших корпораций заметна во Франции и Германии. Это и понятно: французский энергетический гигант Total, например, только в прошлом году заключил с иранскими партнерами сделку по добыче газа на сумму в 5 млрд. долларов, а авиастроительный гигант Airbus уже начал поставлять свои самолеты иранской компании Iran Air в рамках многомиллиардного (в долларовом исчислении) контракта. Эти поставки приостановлены, поскольку некоторые составляющие Airbus производит по американской лицензии [3]. Кстати, вскоре после этого приостановила свою деятельность в Иране и американская авиастроительная корпорация Boeing, у которой власти США отозвали экспортную лицензию [4].

4 июня 2018 года стало известно, что руководство еще одного французского гиганта - автомобильного концерна PSA (Peugeot) – приняло решение приостановить свою деятельность в Иране. Представитель корпорации пояснил, что при поддержке французского правительства концерн развивает контакты с властями США, чтобы добиться исключения из американских санкций против Тегерана. Это и не удивительно, поскольку – в отличие от американского рынка - деятельность данной компании в Иране приносит ей только один процент годового оборота [5]. В Германии скандальный резонанс приобрел демарш американского посла Ричарда Гренелла, который оставил в твиттере следующую запись: «Немецким компаниям, делающим бизнес в Иране, лучше побыстрее его свернуть» [6].

Как бы то ни было, но ход событий, похоже, подтверждает правоту высказанного главой МИД ФРГ Хайко Маасом мнения, что у европейцев мало шансов остановить возобновление американских санкций. И уберечь от них собственные компании в Иране.

