Смерть на Ниле: Мухаммед Мурси упал замертво в зале суда

Государственное телевидение Египта сообщило, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси - лидер запрещенной теперь в стране организации "Братьев-мусульман" (в России также запрещена и считается террористической) - скончался в зале суда в Каире в ходе заседания. 67-летний Мурси попросил слова и, выступая, сообщил, что располагает "многими секретами, которые он мог бы раскрыть", после чего рухнул и скончался на месте - до того, как его доставили в больницу.



Мухаммед Мурси вступил в должность президента страны в результате демократических выборов 2012 года. Через год он был отстранен от власти египетскими военными и арестован. Впоследствии Мурси удалось избежать смертной казни по делу об убийстве журналистов во время столкновений у президентского дворца в Каире в 2012 году. Обвинения по организации штурма тюрем во время массовых беспорядков в 2011 году и еще по нескольким пунктам, включая обвинения в покушениях и убийствах сотрудников МВД, охранявших эти тюрьмы, не были сняты с бывшего президента и его 26 сподвижников. В дальнейшем обвинение переросло в дело о шпионаже (речь шла об осуществлении плана захвата власти в стране с привлечением иностранных исламистских организаций).



К июлю 2018 года египетская ветвь "Братьев-мусульман" была практически разгромлена - большая часть лидеров исламистов оказалась за тюремной решеткой по обвинениям в подрыве государственных устоев и попытках спровоцировать хаос в стране.



Мухаммед Мурси, казавшийся поначалу избирателям достаточно "умеренной" фигурой от исламистов, оказавшись на высоком посту, стал активно использовать свой пост, навязывая Египту исламизм, что вызвало новую волну протестов в стране. В самом начале своего президентства Мурси предпринял шаг, настороживший светский политический сектор страны - отправил в отставку наиболее влиятельных представителей Высшего совета вооруженных сил, включая маршала Мухаммеда Тантауи и начальника генштаба Сами Хафеза Анана. Вместо них Мурси назначил, как он сам выразился, «более молодых» генералов. Однако это было воспринято в обществе как нарушение существующего баланса политических сил и как сигнал того, что новый президент забирает всю полноту власти в свои ("исламистские") руки. Действия Мурси также вызвали несогласие и критику и со стороны представителей религиозных меньшинств, особенно христиан, воспринимавших смещенный генералитет в качестве хранителей внутриполитического баланса и защиты от скатывания страны в радикальный исламизм.



Позднее Мухаммед Мурси специальным указом расширил собственные полномочия. После принятия проекта новой Конституции, предусматривающей введение законодательным образом основ шариата и, по сути, предполагавшей смену парадигмы развития страны, а также заметных населению провалов в экономике страны, Египет вновь вошел в острый политический кризис. В июле 2013 года Мухаммед Мурси был свергнут, и власть перешла к военным. После свержения Мурси радикально настроенные сторонники "Братьев-мусульман" предпринимали неоднократные попытки дестабилизации власти в стране. В сентябре 2013 года любая деятельность ''Братьев-мусульман'' в стране была запрещена египетским судом, и сама организация была признана террористической.

