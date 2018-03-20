Куда поведет Россию Владимир Путин?

Именно этим вопросом озадачены сегодня большинство западных аналитиков. И это при том, что главы государств Евросоюза и Северной Америки все еще продолжают рассуждать над протокольным вопросом – в какой форме поздравить Владимира Путина, судя по всему, готового проводить прежний курс в отношении Запада как минимум еще шесть лет.





В редакционной статье испанская El Pais отмечает, что тон российского президента разом изменился уже на утро после голосования. Путин подчеркнуто отказался от агрессивного дискурса на темы внешней политики и протянул руку дружбы своим "международным коллегам". Необычно прозвучало его обещание «уже в 2018 году, а также в 2019-м сократить расходы на вооруженные силы». Это идет вразрез с содержанием его послания Федеральному собранию от 1 марта, ибо разрекламированными тогда вооружениями обзавестись непросто при сокращении оборонного бюджета страны.

Статьей в Daily Telegraph отозвался на воскресное голосование в России глава британского Форин Офиса Борис Джонсон. Он, увязывая это событие с трагедией в Солсбери, в частности, пишет так: стоит присмотреться к действиям Путина в России, чтобы понять, почему "в Солсбери лежат трое пострадавших". И делает далеко идущий вывод: "Укрепляя контроль над властью, Путин ведет свою страну в опасном направлении. В период своего правления он расшатывал свободы российского народа, затягивал гайки государственных репрессий и преследовал мнимых врагов".

В интервью немецкой газете Der Standard эксперт по России Герхард Манготт выразил мнение, что выборы в России нельзя считать самыми "грязными", но честными они тоже не стали. По его мнению "Путин стремился не просто к победе - он хотел своего рода коронации, которая дала бы возможность утверждать, что народ поддерживает его практически единогласно. И это ему удалось. Важным мотивом для избирателей были, несомненно, патриотизм и возвращение России великодержавного статуса. Речь идет не столько об уважении к России как к великой державе, сколько о страхе, который перед ней испытывают. Вторым аргументом для избирателей была стабильность".

Корреспондент Le Temps Эммануэль Гриншпан размышляет о том, как голосование за Путина отразится на экономических и политических процессах в России, а также на перспективах отношений с Западом. В частности, журналист заметил, что в своем ежегодном послании Федеральному собранию 1 марта Путин ни разу не произнес слово «реформа», из чего автор делает вывод, что российский лидер «вообще не любит реформ». В подтверждении своего видения он ссылается на тот факт, что на интернет-сайте Кремля нет никакой программы нового президентского срока Путина. Более того, пишет газета, Владимир Путин не дал никаких указаний на людей, с которыми он будет работать в ближайшие шесть лет.

В том же стиле задается вопросом корреспондент Financial Times Катрин Хилле: как российский президент распорядится своей победой. Журналист пишет следующее: "Многие сторонники Кудрина полагали, что Путин сделает широкие структурные реформы ключевой программой своего следующего срока, что даст шанс на стимулирование экономического роста… Однако в послании Путин поддержал на словах некоторые предложения Кудрина, но одобрил и противоположные требования - обещания резко повысить расходы на соцсферу и воинственную внешнюю политику». При этом автор делает своеобразный вывод: при всех благих пожеланиях, которые высказывает Путин, он, мол, «во многом сосредоточится на борьбе со своими противниками за границей". Тем более, что после покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Россию, вероятно, ждут новые западные санкции.