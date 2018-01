Россияне в кольце "врагов": опрос Левада-центра

На этом фоне во вторник, 9 января, посол США в России Джон Хантсман на закрытом брифинге в комитете по международным делам Палаты представителей предупредил, что с отношениями между США и Россией будет "покончено", если Кремль попытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году. Об этом сообщает журналист The Daily Beast Эндрю Десидерио, который утверждает, что Хантсман "недвусмысленно заявил, что Россия вмешивалась в выборы в 2016 году" и "серьезно предупредил о том, что российские силы намерены снова вмешаться в американские выборы в 2018 и 2020 годах, а также в выборы в других странах". Источник The Daily Beast приводит также следующие слова посла Хантсмана: "Не думаю, что Россия выйдет из игры. Путин, возможно, никогда не был настолько силен".Наблюдатели обращают внимание на тот факт, что высказывания посла в отношении России по своему тону значительно расходятся с известной позицией президента Дональда Трампа. И автор статьи в The Daily Beast подчеркивает это: "Замечания Хантсмана вписываются в представление, что высшие должностные лица в администрации, в том числе главы министерств, охотнее, чем президент, готовы выступать с более жесткой риторикой по политическим вопросам, касающимся России". При этом посол старается быть аккуратным, говоря о новых санкциях, введение в действие которых ожидается в конце января месяца.Одновременно опросы социологов фиксируют и возрастание враждебного отношения россиян к ряду стран, но прежде всего - е Соединенным Штатам. По данным проведенного Левада-центром в начале декабря минувшего года опроса, ровно две трети россиян считают, что у России есть враги; 21 процент опрошенных дают отрицательный ответ на такого рода вопрос.А вот как россияне распределяют степень угрозы от "вражеских государств" и прочих акторов - вплоть до физических лиц (чиновников высокого уровня):Примечательно также снижение уровня самокритичности россиян: за два десятилетия значительно сократилось число тех, кто готов винить себя при анализе причин появления внешних угроз: